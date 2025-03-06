В украинских банках приготовились ощутимо менять стоимость доллара: какой прогнозируется курс

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на следующей неделе (10-16 марта) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-42 грн. В то же время, вечером 6 марта банки покупают доллар по среднему курсу 41,15 грн, а продают по 41,7 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости валюты в покупке при росте в продаже.

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В обменниках же прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, там курс будет находится в тех же пределах, что и в банках – 41,4-42 грн.

В то же время, вечером 6 марта обменники покупают доллар в среднем по 40,83 грн. А продают по 41,45 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

Разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

Разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн за 1 доллар в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

В свою очередь, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала OBOZ.UA, что в целом, в первую неделю марта на рынке сложились "благоприятные условия для покупки американской валюты". Дело в том, что:

гривня максимально укрепилась к доллару;

"банки делают интересные предложения по покупке на депозит".

"В прошлом месяце гривна усилила тренд по укреплению к американской валюте и продолжает его в начале марта. Если в январе 2025 года официальный курс украинской нацвалюты в паре с долларом поднялся на 0,5%, то уже в феврале – на 0,7%. В марте тренд на укрепление гривни к доллару не прекратился, а только усугубляется", – объяснила банкир.

В то же время, отметила Золотько, тренд на укрепление гривни наметился и в розничном сегменте. В частности, "значительно сократился спрос на иностранную валюту со стороны населения".

"При этом разница между официальным и средним наличным курсом продажи американской валюты оставалась ниже целевого показателя регулятора в 1%. В среднем 0,6-0,7%", – резюмировала она.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что сейчас в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, в долларах. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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