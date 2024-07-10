Стоимость популярного напитка продолжает расти: какие причины и чего ждать

Цены на кофе продолжат расти из-за изменения климата, перебоев со снабжением и новых правил ЕС, увеличивающих расходы производителей. Производители кофе вынуждены повышать цены из-за роста стоимости сырья и сокращения урожая в ключевых регионах.

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Об этом сказал глава итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавац, сообщает Financial Times. Джузеппе прогнозирует, что цены на кофе будут оставаться высокими из-за значительного давления на цепочку поставки.

По его словам, стоимость кофе для конечных потребителей будет продолжать расти из-за изменений климата, которые сокращают урожаи, и перебои со снабжением, вызванные неблагоприятными погодными условиями. В Великобритании цены на кофе в супермаркетах уже выросли примерно на 15% по сравнению с 2023 годом.

Изменение климата оказывает существенное влияние на выращивание кофе. Во Вьетнаме, одном из крупнейших экспортеров робусты, засуха снизила урожай, что привело к сокращению поставок. В первом полугодии 2023 экспорт кофе из Вьетнама упал на 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, также планирует собрать меньший, чем ожидалось, урожай сорта арабика.

Котировки фьючерсов на сорт арабика превысили $2,4 за фунт и приблизились к максимальным за два года $2,5 за фунт. Во втором квартале цены на кофе в мире значительно выросли из-за сильной жары в основных регионах выращивания в Азии. Фьючерсы на сорт робуста в Лондоне к концу июня увеличились на 18,1% по сравнению с концом марта, а на арабике – на 20,6%.

Производители кофе вынуждены повышать цены и уменьшать свою норму прибыли из-за роста стоимости сырья. Это также относится и к украинским производителям, которые сталкиваются с аналогичными проблемами. Увеличение затрат на производство и импорт кофе оказывает ощутимое влияние на конечных потребителей, что приводит к удорожанию продукта на полках магазинов.

Джузеппе Лавац отметил, что компании, которые занимаются обжариванием кофе, сталкиваются с высокими затратами из-за сокращения поставок, вызванных изменением климата. Он также подчеркнул, что цены на кофе будут оставаться высокими в ближайшем будущем.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отключения электроэнергии могут ударить по ценам на ягоды и фрукты от украинских производителей не только этого, но и в последующие годы. Чтобы решить эту проблему, садовым кооперативам нужно будет купить генераторы.

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