Стоимость квартир в Украине переписали: купить по старой цене уже не выйдет
Недвижимость в Украине продолжает дорожать. Несмотря на полномасштабную российскую агрессию, с начала года цены на квартиры значительно выросли как на первичном, так и на вторичном рынке.
Согласно данным Государственной службы статистики (Госстат), в первом квартале 2024 года стоимость жилой недвижимости в Украине выросла в среднем на 16,0% сравнительно с аналогичным периодом предыдущего года. Таким образом, рост цен на жилье был в пять раз выше, чем официальный уровень годовой инфляции (3,2%).
Рост цен на квартиры на первичном рынке в среднем составил 17,6%. Подорожали все типы квартир:
- однокомнатные – 17,8%;
- двухкомнатные – 17,5%;
- трехкомнатные – 17,9%.
Стоимость вторички выросла на 15,3%. Цен на квартиры увеличились так:
- однокомнатные – 15,9%;
- двухкомнатные – 15,2%;
- трехкомнатные – 15,5%.
Как уже сообщалось, в апреле цены на однокомнатные квартиры сильнее всего выросли на Закарпатье (+12%) и в Херсонской области (+10%). Но в некоторых регионах цены даже упали, что сильнее всего заметно на рынке недвижимости в Киевской (-5%), Сумской и Днепропетровской областях (-3% в каждой).
При этом самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке традиционно продаются в Киеве – средняя цена составляет 95 530 долларов. За столицей следуют Львовская область (69 060 долларов) и Закарпатье (60 022 доллара).
Также OBOZ.UA писал, что квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т. н. хрущевках – малометражных квартирах обычно в 5-этажных панельных и кирпичных домах без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято.
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