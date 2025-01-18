Свитолина перевернула матч на Australian Open и победила в триллере 4-ю ракетку мира. Видео

Вторая ракетка Украины Элина Свитолина (№27 WTA) добыла тяжелую победу в третьем круге Открытого чемпионата Австралии по теннису. Поединок с итальянкой Ясмине Паолини (№4 WTA) завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:0.

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Первый сет сложился неудачно для 30-летней одесситки. Несмотря на ранний счет 2:1, она трижды потеряла подачу, позволив Паолини уверенно завершить партию со счетом 6:2. Перелом случился во второй партии, где украинская теннисистка показала свой характер.

После равного начала и счета 3:2 она начала доминировать на корте, забирая ключевые розыгрыши. Сет завершился в пользу нашей соотечественницы – 6:4.

Третий сет стал триумфом Свитолиной. Она начала агрессивно, моментально оформив брейк и захватив инициативу. Паолини полностью расклеилась и начала допускать ошибку за ошибкой. В итоге украинская спортсменка смогла повесить оппонентке баранку – 6:0.

Комментируя победу Элина не смогла сдержать эмоций.

"Это была сумасшедшая битва. я была в таком вдохновении после сенсационной победы своего мужа накануне. Первый сет вышел для меня не самым лучшим образом, но я потом добавила и старалась найти свои удары во втором сете, свою игру... И это мне удалось. Мой старт точно не был хороший, но я себя поддержвала, тем более у моего тренера день рождения. Я себе говорила, что нужно как можно дольше оставаться в розыгрышах, так как первый сет вышел короткий", – заявила украинка во время флеш-интервью.

Теннисистка добавила, что очень рада, что украинцы ее поддерживают тут на трибунах: "Мой народ борется каждый день, и этот победный дух, который украинцы демонстрируют, я тоже стараюсь демонстрировать"

Уходя с корта Свитолина написала на камере "Люблю Украину".

Элина Свитолина провела свой 51-й матч против соперницы из топ-5 мирового рейтинга, одержав 21-ю победу. На турнирах "Большого шлема" это ее вторая такая победа из 12 попыток. Ранее она обыграла Игу Швёнтек на Уимблдоне-2023.

Украинка в пятый раз в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open. Теперь за выход в четвертьфинал ей предстоит встретиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

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