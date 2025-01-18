'Король шутов' Дэнни Кей: украинец, насмешивший Америку

Дэнни Кей входит в список выдающихся американских актеров-комедиантов, работу которого высоко оценили не только зрители, до сих пор считающие фильмы с его участием самыми смешными в истории кино США, но и критики, отметившие его заслуги многими престижными премиями, в том числе двумя "Оскарами" и тремя звездами на голливудской "Аллее славы". По аналогии с одним из фильмов, в котором снимался Кей, его называли "королем шутов", хотя он был не только комиком, но и певцом, танцором, мимом и драматическим актером. А еще он прожил яркую, полную интересной работы и добрых дел жизнь, о которой говорил, что она – "это большой холст, нужно брызнуть на него такое количество красок, какое только будет возможно".

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"Я не мог не стать артистом"

Дэнни Кей, которого при рождении звали Дэвидом Камински, появился на свет 18 января 1913 года в Бруклине, в семье еврейских эмигрантов из украинского Екатеринослава, ныне – Днепра. Дэнни был третьим ребенком в семье и единственным – родившимся в США. Отец будущей звезды Джейкоб Камински работал портным, а мать Клара была домохозяйкой. Мальчик рано бросил школу и, попробовав себя в разных профессиях, решил, что его призвание – быть актером. Как впоследствии говорил сам Дэвид в интервью, он стал актером не потому, что мог им быть, а потому, что не мог им не быть.

От уличного музыканта до актера в "еврейских Альпах"

Сбежав из дома в возрасте 13 лет, Дэвид стал уличном музыкантом: он пел и танцевал для прохожих, а заработанных таким образом денег вполне хватало на еду и скромное жилье. Свои первые шаги на сцене он сделал в так называемых еврейских Альпах – курорте, на котором отдыхали эмигранты из европейских стран. К тому времени Дэнни встретил свою будущую жену, писательницу Сильвию Файн, которая сочиняла для него комедийные тексты, имевшие большой успех.

Мастер скороговорок

Знаменитым Кея сделали… русские композиторы, фамилии которых для американского уха звучат как тарабарщина. Песня "Чайковский", полностью состоявшую из них (за 38 секунд он скороговоркой произносил 54 фамилии), в его исполнении звучала так смешно, что публика буквально умирала со смеху. Выступление прошло в театре на Бродвее, куда Кея пригласил известный американский драматург и режиссер Мосс Харт: увидев начинающего актера в одном из ночных клубов на Манхэттене, он был так восхищен его комедийным даром, что пригласил в свой спектакль "Леди в темноте", специально создав для него небольшую роль – темпераментного фотографа, упражняющегося в умении говорить скороговорками. Из-за номера Кея каждый раз приходилось приостанавливать второй акт, чтобы дать публике время перестать смеяться и прийти в себя.

Как дирижировать оркестром при помощи мухобойки

Еще одним, не менее известным номером Кея было "дирижирование оркестром", которое он отыгрывал лежа на сцене и отбивая такт ногами и с мухобойкой в руках. Несмотря на то что актер, по его словам, не знал ни одной ноты, из своей формы и ритма музыка не выбивалась, за что его манеру управлять оркестром хвалили даже профессиональные музыканты – так, знаменитый индийский дирижер Зубин Мета говорил, что у него очень "эффективный стиль дирижирования". Такие концерты Кея позволили ему собрать 5 миллионов долларов для помощи ушедшим на пенсию музыкантам.

Кино…

В 1944 году на Кея – в лице Самюэля Голдвина – обратил внимание Голливуд. Дебютировав в фильме "Луна над Манхэттеном", Дэнни на целое десятилетие стал звездой голливудских комедий и мюзиклов. Его героями чаще всего оказывались смешные и нелепые, но добрые клоуны, с монологами, состоящими из огромного количества слов – порой бессвязных, но произносимых с большой скоростью. Всего на счету Кея более трех десятков картин, самые известные среди которых – "Тайная жизнь Уолтера Митти", "Ганс Христиан Андерсен", "Светлое Рождество", "Шоу Кросби".

…и телевидение

Кей был не менее известен и на телевидении, куда он перешел после того, как его голливудская карьера пошла на спад. В течение четырех сезонов он был ведущим музыкального варьете-шоу собственного имени – "Шоу Дэнни Кея", за что в 1963 году получил престижную премию "Эмми". Кстати, именно на телевидении актеру удалось продемонстрировать не только комедийную, но и драматическую сторону своего актерского дарования – в телевизионном фильме "Скоки" сыграл бывшего узника фашистского концлагеря.

Мировая слава и неизвестность на исторической родине

О популярности Кея и его воздействии на публику красноречиво рассказывает история его гастролей в Великобритании, на которые он отправился в 1948 году. Прямо во время его выступления в лондонском театре "Палладиум" королевская семья, пришедшая посмотреть на знаменитого комика, впервые в своей истории спустилась из ложи в первый ряд, чтобы не пропустить ни секунды его выступления. В целом же его воздействие на английскую публику местные журналисты определили как "благоговейную истерию". А вот на исторической родине знаменитого комика, в Украине, которая при его жизни входила в состав Советского Союза, ни его, ни его фильмов не знали. В этом Кей смог убедиться сам, когда в 1963 году приехал на Московский кинофестиваль, но актер нашел позитив и в этом – оставаясь неузнанным, он мог спокойно ходить по улицам.

"Если вы не готовите с радостью, счастьем и любовью"

Актерством жизнь Кея не ограничивалась – у него было много разнообразных увлечений. Он обожал готовить, в его домашней библиотеке насчитывалось 500 (!) книг по кулинарии, и, по словам его дочери, все их он прочитал. Больше всего Кей любил китайскую кухню, блюда которой часто готовил дома как для себя, так и для гостей, среди которых были такие звезды как Ширли Майлейн, Кэри Грант, Джон Денвер, Майкл Кейн и шеф-повар китайского ресторана Поль Бокюз, который очень высоко оценил кулинарные способности актера. Сам же Кей говорил о своем хобби так: "Если вы не готовите с радостью, счастьем и любовью, значит, вы готовите плохо".

Сертификат коммерческого пилота

Еще одно увлечение Кея – самолеты, он выучился на пилота и, получив сертификат коммерческого пилота, управлял летальными аппаратами разного класса – как одно-, так и многомоторными, а также самолетами бизнес-класса. Однажды во время полета над штатом Канзас Кей почувствовал боль в правом боку. Он сам себе поставил диагноз "аппендицит", и приземлился в ближайшем аэропорту, откуда был доставлен на экстренную операцию. Позже врачи сказали, что, задержись Кей хотя бы на полчаса, спасти его было бы невозможно.

Помощь тем, кто нуждается

Но самым важным – помимо профессии – делом своей жизни актер считал работу в ЮНИСЕФ – детском фонде ООН. Кей стал первой знаменитостью, которая использовала собственную популярность для того, чтобы помочь нуждающимся. Кей также был первым послом доброй воли этой организации, и занимал эту должность в течение 33 лет – до самой смерти, после которой на смену ему пришла его дочь Дена. Теперь – с его легкой руки – сотрудничать с ЮНИСЕФ считают за честь звезды спорта, кино и шоу-бизнеса первой величины, среди которых – Дэвид Бэкхем, Хью Джекман, Вупи Голдберг, Льюис Хэмилтон, Новак Джокович и многие другие.

Доктор Смех

Дэнни Кея не стало 3 марта 1987 года – он умер в Лос-Анджелесе от сердечного приступа, ему было 74 года. В детстве Дэнни мечтал стать хирургом, чтобы спасать людей, что – хоть и другим способом – ему сделать удалось. Смех, который он вызывал у людей, оказался для многих его зрителей наилучшим доктором.