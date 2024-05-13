Старых цен больше нет: в Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир
В ряде областей Украины подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. В целом рост цен составил от 0,2% до 12%, а больше всего цены выросли в Закарпатской области, до средних 60 022 долларов.
Также значительно подорожало жилье в Херсонской области – на 10%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме того, цены выросли в:
- Херсонской – на 10%;
- Ивано-Франковской – 3%;
- Кировоградской, Черниговской, Ривненской, Тернопольской Винницкой, Черкасской – 2%;
- Полтавской – 1%;
- Житомирской областях – 0,2%.
В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 3%.
Где дороже всего покупать 1-комнатную квартиру
В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:
- во Львовской области – 69 060 долларов;
- Закарпатской – 60 022 доллара.
- Винницкой – 52 770 долларов;
- Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.
Где цены самые низкие
Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:
- Николаевская – 22 830 долларов;
- Херсонская – 22 889 долларов.
Что с ценами на аренду 1-комнатных квартир
В то же время, по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления.
Например, с марта по апрель 2024 года больше всего цена найма выросла в Полтавской области – на 25%, до средних 13 738 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 28%, до средних 9 830 грн.
В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 071 до 17 348 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 3 071 грн. Среди лидеров также:
- Сумская – 4 510 грн;
- Харьковская – 5 963 грн.
Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 17 348 грн. А кроме того:
- во Львовской области – 14 540 грн;
- Днепропетровской – 14 117 грн;
- Полтавской – 13 738 грн;
- Винницкой – 12 468 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято.
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