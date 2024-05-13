Старых цен больше нет: в Украине переписали стоимость 1-комнатных квартир

В ряде областей Украины подорожали 1-комнатные квартиры на вторичном рынке. В целом рост цен составил от 0,2% до 12%, а больше всего цены выросли в Закарпатской области, до средних 60 022 долларов.

Также значительно подорожало жилье в Херсонской области – на 10%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. Кроме того, цены выросли в:

Херсонской – на 10%;

Ивано-Франковской – 3%;

Кировоградской, Черниговской, Ривненской, Тернопольской Винницкой, Черкасской – 2%;

Полтавской – 1%;

Житомирской областях – 0,2%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 3%.

Где дороже всего покупать 1-комнатную квартиру

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 22 110 до 95 530 долларов. Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем, собственно, 95 530 долларов. А кроме того:

во Львовской области – 69 060 долларов;

Закарпатской – 60 022 доллара.

Винницкой – 52 770 долларов;

Ивано-Франковской областях – 51 967 долларов.

Где цены самые низкие

Дешевле всего, по данным аналитиков, в Запорожской области – в среднем 22 110 долларов. Среди лидеров также:

Николаевская – 22 830 долларов;

Херсонская – 22 889 долларов.

Что с ценами на аренду 1-комнатных квартир

В то же время, по всей Украине собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость аренды такого жилья. При этом переписали ее как в сторону удорожания, так и удешевления.

Например, с марта по апрель 2024 года больше всего цена найма выросла в Полтавской области – на 25%, до средних 13 738 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 28%, до средних 9 830 грн.

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 3 071 до 17 348 грн. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 3 071 грн. Среди лидеров также:

Сумская – 4 510 грн;

Харьковская – 5 963 грн.

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 17 348 грн. А кроме того:

во Львовской области – 14 540 грн;

Днепропетровской – 14 117 грн;

Полтавской – 13 738 грн;

Винницкой – 12 468 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято.

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