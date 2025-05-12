Стоимость криптовалют и акций резко переписали: как рынки отреагировали на примирение Китая и США

Решение властей США и Китая снизить пошлины на импорт из этих стран до 10% положительно сказалось на глобальных фондовых рынках. В результате курсы акций крупнейших компаний, а также национальной валюты Китая и США стремительно выросли.

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Как сообщает Reuters, на фоне торгового перемирия доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 7,2 базисного пункта, достигнув месячного максимума на уровне 4,447%. Впоследствии показатель немного снизился до 4,439%, что все равно означает рост на 6,4 базисного пункта за день.

"Это четкий сигнал в пользу более рискованных активов. Это шаг в правильном направлении и позитивный фактор для американских активов и экономики США", – отметил старший стратег по валютному рынку и ставкам Societe Generale Кеннет Бру.

На этом фоне китайский юань укрепился до шестимесячного максимума. На континентальной части КНР национальная валюта достигла отметки 7,2001 за доллар – самого высокого уровня с ноября 2024 года. Тем временем офшорный юань подорожал на 0,4%. На американском фьючерсном рынке также наблюдался рост:

контракты на S&P 500 подскочили на 2,8%;

подскочили на 2,8%; Nasdaq 100 – на 3,6%;

– на 3,6%; Dow – на 2,3%.

Между тем акции на фондовой бирже Гонконга сохранили большую часть своих прибылей в конце сессии, а индекс Hang Seng Tech вырос на 5,2%, что стало самым большим ростом за два месяца. Индикатор китайских акций в Гонконге показал рост на 3%, а оборот на бирже превысил 320 млрд гонконгских долларов (около $41,06 млрд), что стало самым высоким показателем за более чем месяц в частности:

Alibaba - +6,7%;

Tencent - +4,7%;

Xpeng - +12%;

Lenovo - +11%;

HKEx - +4,6%;

BYD +7,5%.

Либерализация торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками сказалась и на рынках других стран. В частности европейские индексы также демонстрируют положительную динамику: фьючерсы на EUROSTOXX 50 выросли на 0,9%, FTSE – на 0,3%, DAX – на 0,8%. В Южной Корее индекс KOSPI прибавил 0,6%, тогда как китайские голубые фишки поднялись на 0,8%.

На валютном рынке доллар прибавил почти 0,5% относительно иены, достигнув 146,03, хотя остался ниже утреннего пика на уровне 146,31. Евро снизился на 0,2% – до $1,1224. Индекс доллара вырос на 0,2%, до 100,60.

На криптовалютном рынке также наблюдается улучшение. В частности курс биткоина впервые с января вырос до $105,5 тыс. за 1 BTC.

"Такой резкий поворот США в отношении пошлин довольно неожиданный. Похоже, что пошлины для Китая, хотя и временно, но опустятся до контролируемого уровня. Поэтому рынки должны сплотиться. Как Трамп может обоснованно повысить тарифы, когда закончится 90-дневная пауза? Он смягчил свои тарифы быстрее, чем кто-то мог себе представить, и о 2 апреля (день, когда Трамп начал торговую войну с Китаем. - Ред.) все скоро забудут", – говорит директор по исследованиям брокерской компании AFS Group Арне Петимезас.

Как уже сообщал OBOZ.UA, до достижения консенсуса между Пекином и Вашингтоном на американский импорт в Китай накладывалось 125% пошлин, а на китайские товары, которые ввозили в США - 145%. Кроме того, Трамп угрожает ввести 100% пошлины на продукцию от всемирно известного производителя детских игрушек Mattel. Так американский лидер отреагировал на решение компании не переносить свое производство в Соединенные Штаты.

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