За последние месяцы дизельное топливо подешевело примерно на 13 грн/л, а газ — на 7,6 грн/л, что полностью изменило структуру расходов на 100 км пробега в Украине. Наиболее выгодным вариантом остаются электромобили при домашней зарядке, тогда как среди ДВС лидерство неожиданно вернуло себе дизельное топливо.

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Об этом сообщает Институт исследования авторынка. За последние три месяца украинский топливный рынок пережил резкий разворот трендов, который буквально перевернул экономику владения автомобилем.

То, что еще весной выглядело как кризис для водителей дизельных автомобилей и владельцев ГБО, сегодня превратилось в противоположную картину. Эксперты обновили свой технико-экономический расчет стоимости 100 км пробега на примере условного Volkswagen Golf VII— модели, которая позволяет сравнивать бензиновые, дизельные, газовые и электрические версии в максимально приближенных условиях.

Еще в апреле дизельное топливо в Украине шокировало рынок ценой свыше 90 грн/л, заставляя многих водителей пересматривать экономическую целесообразность дизельных автомобилей. Но уже к концу июня ситуация кардинально изменилась, ведь дизельное топливо подешевело в среднем на 13 грн за литр. Отмечается , что это сразу отразилось на стоимости пробега:

апрель: 495 грн/100 км;

июнь: 423,5 грн/100 км;

экономия: -71,5 грн.

Фактически дизель из "проблемного сегмента" превратился в самый выгодный вариант среди классических двигателей внутреннего сгорания.

Не менее резко изменилась ситуация со сжиженным газом. После периода высоких цен в апреле (около 49 грн/л) рынок LPG просел до примерно 41,4 грн/л. Эксперты отмечают, что это вернуло смысл установке газобаллонного оборудования:

апрель: 543,7 грн/100 км;

июнь: 464,5 грн/100 км;

экономия: -79,2 грн.

В итоге газ снова начал выигрывать у бензина примерно , на 58 грн каждые 100 км, возвращая себе статус антикризисного решения для городских поездок и автомобилей с большим объемом двигателя.

На фоне удешевления дизеля и газа бензин остался самым "дорогим стандартом" для повседневной эксплуатации. Таким образом, бензиновые автомобили фактически оказались на последнем месте среди классических типов привода по стоимости пробега:

апрель: 511 грн /100 км;

июнь: 522,2 грн /100 км;

изменение: +11,2 грн.

Электротранспорт сохранил бесспорное лидерство при домашней зарядке, где расходы составляют примерно 37,8 грн на 100 км при ночном тарифе и около 75,6 грн при дневном. В то же время даже общественные зарядные станции стали более выгодными: если в апреле зарядка переменного и постоянного тока обходилась в 367,5 и 455 грн соответственно на 100 км пробега, то уже в июне эти показатели снизились до 315 и 385 грн, что означает экономию до 52,5 и 70 грн. В результате даже быстрые DC-станции теперь часто оказываются дешевле дизельных автомобилей, что существенно меняет баланс в сегменте междугородних поездок.

Если смотреть на общую картину рынка за июнь 2026 года, то самым дешевым вариантом остается электроэнергия при ночной зарядке — около 37,8 грн за 100 км. Далее следует электромобиль на быстрой DC-зарядке с показателем примерно 385 грн, затем дизель — 423,5 грн, LPG — 464,5 грн, а самым дорогим остается бензин — около 522,2 грн за 100 км. Разница между самым дешевым и самым дорогим сценарием достигает более чем 13 раз.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля украинские водители начнут видеть на АЗС новые европейские обозначения топлива. Рядом с привычными названиями или вместо них появятся маркировки E5, E10, B7 и B10, которые указывают не на октановое число, а на содержание биокомпонентов в топливе. Для большинства современных автомобилей эти изменения не создадут проблем, однако владельцам более старых машин стоит более внимательно подходить к выбору бензина или дизельного топлива.

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