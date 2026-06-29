В Украине с 1 июля появятся новые обозначения на бензине: как после этого выбрать топливо на АЗС

С 1 июля украинские водители начнут видеть на АЗС новые европейские обозначения топлива. Рядом с привычными названиями или вместо них появятся маркировки E5, E10, B7 и B10, которые указывают не на октановое число, а на содержание биокомпонентов в топливе. Для большинства современных автомобилей эти изменения не создадут проблем, однако владельцам старших машин стоит более внимательно подходить к выбору бензина или дизельного топлива.

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Новые маркировки является частью перехода Украины на европейские стандарты топлива, о чем писал OBOZ.UA. В целом рынок переходит на более широкое использование биоэтанола – спирта, который добавляют в бензин для уменьшения вредных выбросов и сокращения зависимости от нефтепродуктов.

Какие обозначения появятся на АЗС

После перехода на европейскую маркировку бензин и дизельное топливо будут обозначаться специальными символами. Для бензина будет использоваться круглый знак с буквой E и цифрой:

E5 – бензин с содержанием до 5% биоэтанола;

– бензин с содержанием до 5% биоэтанола; E10 – бензин с содержанием до 10% биоэтанола.

Дизельное топливо будет обозначаться квадратом:

с буквой B7 — дизельное топливо с содержанием до 7% биодизеля;

— дизельное топливо с содержанием до 7% биодизеля; B10 — дизельное топливо с содержанием до 10% биодизеля;

— дизельное топливо с содержанием до 10% биодизеля; отдельно будет использоваться обозначение XTL – для синтетического дизельного топлива.

Исчезнут ли А-92 и А-95?

Полностью привычные названия пока не исчезнут, ведь они обозначают октановое число бензина. Однако основным ориентиром для водителей постепенно сделают именно европейские обозначения.

Разница заключается в том, что А-95 или А-92 указывают только октановое число, тогда как E5 или E10 дополнительно информируют о максимальном содержании биоэтанола.

Как понять, какое топливо подходит автомобилю

Прежде всего стоит открыть лючок топливного бака, советуют эксперты. На большинстве автомобилей, выпущенных после 2011 года, производители уже указывают допустимые типы топлива – обычно E5 или E10.

Общие рекомендации следующие:

автомобили после 2011 года обычно совместимы как с E5, так и с E10, но лучше придерживаться рекомендаций производителя;

модели 2000–2011 годов в основном рассчитаны на бензин E5;

для автомобилей 1990-х годов также рекомендуется использовать E5, поскольку повышенное содержание этанола может негативно влиять на элементы топливной системы.

Если на крышке топливного бака нет информации о совместимости, стоит проверить инструкцию по эксплуатации автомобиля или официальный сайт производителя. Специалисты также рекомендуют использовать топливо с минимально необходимой долей биокомпонентов и не оставлять его надолго в баке. Из-за способности этанола поглощать влагу длительное хранение может ухудшать свойства бензина.

Для дизельных автомобилей самым безопасным и распространенным вариантом остается B7. Даже многие современные модели, поддерживающие B10, могут без проблем использовать именно это топливо.

С старыми автомобилями нужно быть осторожнее

Биоэтанол хорошо смешивается с водой и более агрессивен по отношению к отдельным материалам, чем обычный бензин. В старых автомобилях он может ускорять износ резиновых шлангов, уплотнителей и отдельных деталей топливной системы, если конструкция двигателя не рассчитана на такое топливо. Именно поэтому владельцам автомобилей, выпущенных более 20-30 лет назад, рекомендуют не экспериментировать с топливом с повышенным содержанием биокомпонентов.

Подорожает ли бензин с 1 июля

В Министерстве экономики ранее заверили, что переход на бензин с биоэтанолом не должен привести к подорожанию топлива. Биоэтанол производят в Украине преимущественно из кукурузы, поэтому логистические расходы остаются невысокими.

Кроме того, часть украинских сетей АЗС уже давно продает бензин с биоэтанолом без изменения цены. "Биоэтанол производится в Украине, что позволяет минимизировать логистические расходы и обеспечить доступную себестоимость бензина.Уже сейчас часть сетей АЗС продает топливо с биоэтанолом без повышения цены, а местами оно даже дешевле обычного бензина", – пояснил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Как сообщал OBOZ.UA, когда нефть марки Brent подешевела почти на 20%, в АМКУ потребовали от АЗС снижать цены так же быстро, как они повышали их несколько месяцев назад. В ведомстве отметили: если операторы ссылались на мировые котировки при повышении цен, то аналогичный принцип должен действовать всегда.

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