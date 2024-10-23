Стоимость картофеля идет на рекорд десятилетия: почему цена овоща в Украине так стремительно взлетела

В Украине продолжают расти цены на картофель – стоимость этого продукта стремилась к рекорду десятилетия и уже достигает 30 грн/кг, что на 18% больше, чем неделю назад. Это связано с завершением уборки урожая и его низкой урожайностью в минувшем году.

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Об этом сообщили аналитики EastFruit. Они отметили, что стоимость продукции растет с последней декады сентября 2023 года – не стал исключением и первый осенний месяц, когда шла полевая кампания по уборке урожая.

"В это период реализуется как картофель среднего и низкого качества, не подлежащий длительному хранению, так и качественная продукция, хранить которую производитель не планирует либо не имеет такой возможности. Как результат, нынешний сезон на рынке картофеля в Украине уже точно стал исключительным", – констатируют агроаналитики.

По состоянию на 23 октября в основных регионах производства картофель, зависимо от сорта, качества и объемов, предлагается к продаже по 20-30 грн/кг. Это в среднем на 18% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

"Можно констатировать, что цены на картофель продолжают устанавливать новые ценовые рекорды последнего десятилетия", – добавили эксперты рынка. Производители картофеля приводят такие причины роста стоимости овоща на этой неделе:

большинство украинских фермеров завершили отгружать картофель непосредственно с поля, из-за чего хозяйства предлагали к продаже данную продукцию с хранилищ, цены на которую традиционно выше;

существенное снижение урожайности картофеля в текущем сезоне.

По ценам на картофель Украина обгоняет многие страны региона – это значит, что в первой половине текущего сезона на рынок поступит значительный объем импортной продукции. Экспертов прогнозируют, что это стабилизирует ситуацию на рынке.

Несмотря на это, крупные игроки рынка не торопятся продавать основные объемы картофеля, так как рассчитывают на дальнейший рост цен в данном сегменте. Из-за этого овощ в Украине уже в среднем в 2,9 раза дороже, чем в конце октября 2023 года.

Также OBOZ.UA писал, что в Украине наблюдается значительный рост цен на яйца. Эксперты прогнозируют, что тенденция продолжится в течение всего осенне-зимнего периода.

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