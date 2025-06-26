Стоимость аренды жилья в Украине продолжает расти: на какие квартиры наибольший спрос

В 2025 году на рынке аренды жилья в Украине доминирует высокий спрос, что стабильно вызывает рост цен и усиленную конкуренцию среди арендаторов – 82% жалуются на завышенную стоимость, а 71% испытывают дефицит доступных вариантов. При выборе жилья украинцы прежде всего ориентируются на цену, расположение и безопасность, важными стали наличие автономного отопления, источников питания и бомбоубежищ.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с ивента OLX Недвижимость, на котором эксперты поделились актуальной ситуацией на рынке жилья и результатами ряда исследований. Основным фактором при выборе жилья остается цена – на нее обращают внимание 85% опрошенных.

Однако все более важными становятся район проживания (72%), близость к транспорту (68%) и работы (68%), а также планирование и состояние ремонта (66%). Война внесла новые критерии выбора:

наличие источников дополнительного питания – 57%;

– 57%; этажность дома – 56%;

– 56%; автономное отопление – 54%;

– 54%; бомбоубежище или укрытие в здании – 48%.

Это свидетельствует об изменении мышления: безопасность, автономность и выносливость систем в случае чрезвычайной ситуации стали не менее важными, чем расположение или удобство. Мотивация арендаторов разнообразна:

потребность в отдельном помещении – 38%.

– 38%. обстоятельства войны – 29%.

– 29%. переезды из-за работы, учебы, путешествия – 27%.

– 27%. желание улучшить условия жизни – 25%.

– 25%. вынужденное переселение из-за боевых действий – 21%.

– 21%. временная эвакуация – 16%.

Цена услуг риелтора остается противоречивым моментом. Среди опрошенных:

51% арендаторов готовы платить половину месячной платы за качественный сервис;

готовы платить за качественный сервис; 17% соглашаются на полную месячную ставку, а 6% – на 1,5 месяца;

соглашаются на полную месячную ставку, а – на 1,5 месяца; однако 16% категорически не готовы платить.

Это демонстрирует высокий уровень недоверия к рынку и желание максимально избегать посредников. Арендодатели стали осторожнее: теперь они оценивают не только количество людей в квартире (89%), наличие животных (88%) или детей (86%), но и:

поведение (85%);

внешний вид (83%);

финансовую стабильность (78%);

даже язык общения (41%) и позицию относительно войны (44%).

Особое внимание обращают на переселенцев, ведь 70% хотят знать, откуда переехал человек, а 47% интересуются, имеет ли арендатор военный статус. Рынок аренды в 2025-м – это пространство повышенного стресса:

82% арендаторов сталкиваются с завышенными ценами;

71% – с высокой конкуренцией;

65% – с несоответствием информации в объявлениях;

57% – с отказом из-за наличия животных;

51% – с неадекватными условиями.

Также распространены жалобы на мошенничество (37%), дискриминацию по детям (36%), инвалидности (19%) и военному статусу (18%). Хотя 72% арендодателей теоретически готовы сдавать жилье переселенцам, 28% отказывают. Самые частые причины:

страх несвоевременной оплаты (40%);

недоверие к новым арендаторам (32%);

беспокойство относительно сохранности имущества (25%);

предубеждения и политические убеждения (до 12%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начали прием заявлений на компенсацию за недвижимость на временно оккупированных территориях, к которой был утрачен доступ. Владельцы и совладельцы имущества могут сделать это в международном Реестре убытков, чтобы позже получить репарации от России.

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