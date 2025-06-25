Украинцы уже могут подать заявления на репарации от России: в Реестре убытков открыли новую категорию

В Украине начали прием заявлений на компенсацию за недвижимость на временно оккупированных территориях, к которой был утрачен доступ. Владельцы и совладельцы имущества могут сделать это в международном Реестре убытков, чтобы позже получить репарации от России.

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Об этом сообщили разработчики Дії. Они отметили, что в международном Реестре убытков появилась новая категория – А3.6 "Потеря доступа и контроля над недвижимым имуществом на временно оккупированных территориях".

Получить услугу можно онлайн. Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на портале Дія с помощью электронной подписи;

заполнить заявление (если совладельцев несколько – каждый подает заявление отдельно):

(если совладельцев несколько – каждый подает заявление отдельно): добавить информацию об объекте недвижимости;



указать данные о праве собственности, а также обстоятельства потери доступа или контроля над недвижимым имуществом;



добавить доказательства этих обстоятельств;



указать желаемый размер компенсации.

подписать электронной подписью и отправить.

Заявления принимаются от совершеннолетних граждан Украины, а заявления в интересах детей, являющихся собственниками имущества, подают их законные представители. Заявители должны соответствовать двум требованиям:

являются собственниками или совладельцами жилого и нежилого недвижимого имущества , расположенного на временно оккупированных территориях;

, расположенного на временно оккупированных территориях; потеряли доступ к недвижимости или контроль над ней после 24 февраля 2022 года из-за временной оккупации территории в результате агрессии РФ в Украине или против Украины.

Заявление будет проверено автоматически и, если оно будет заполнено корректно, внесено в Реестр. После разработки компенсационного механизма заявление и доказательства к нему передадут будущей комиссии по рассмотрению заявлений для рассмотрения по существу и принятия решения о выплате компенсации. Статус заявления и сообщение о ходе рассмотрения поступят в кабинет гражданина в раздел "Обратите внимание" и на электронную почту.

"Каждое обращение – реальное подтверждение преступлений России против украинцев. И еще один шаг к репарациям и восстановлению справедливости", – отметили в Дії.

Под потерей доступа к имуществу подразумевается, что лицо не имеет физического доступа к своему имуществу, которое на оккупированной территории, и не может им пользоваться из-за того, что такой доступ и контроль над имуществом требует сотрудничества с РФ и ее правительством, местными и региональными органами власти или любыми организациями, находящимися в их собственности или под контролем страны-агрессора. Это может быть принудительное выселение или лишение возможности распоряжаться имуществом и тому подобное.

Ранее OBOZ.UA сообщал о начале приема заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное нежилое, недвижимое имущество – в Реестре убытков открыли категорию А3.2. Подать заявление также можно через портал Дія.

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