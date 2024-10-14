Стоимость аренды квартир резко переписали: сколько стоит снять жилье в Киеве

За последние 6 месяцев аренда квартир в Киеве существенно подорожала. Рост составил почти 9 000 грн – со средних 15 926 до 24 900 грн, или сразу 56,35% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за последний месяц же съем жилья в столице подорожал практически незаметно – на 351 грн, или 1,43%.

За год же подорожание составило более 7 000 грн. Или сразу 39,57%.

Где самые низкие цены

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы аренда квартир стоит от средних 12 500 до 36 000 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 22 500 грн – целую квартиру в одном из недешевых районов.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 12 500 грн. А также:

Святошинском – 14 000 грн;

Оболонском – 17 000 грн;

Дарницком – 17 750 грн.

Где снимать квартиру дороже всего

Дороже всего снимать квартиру в Шевченковском районе – в среднем 36 000 грн. А кроме того:

Печерском – 30 000 грн;

Подольском – 28 000 грн;

Голосеевском – 24 900 грн;

Днепровском – 24 000 грн;

Соломенском районах – 23 000 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 15 200 и 16 800 грн – 10% объявлений. Также часто встречаются цены:

18 400 грн – 8,6%;

12 800, 20 000 грн – 7,1%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений – 8,6%. Также "популярны" цены 15 600, 20 400, 28 800 грн – 7,6%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 20 800 грн. Таких объявлений насчитывается 12,9%.

Перед арендой нужно проверять документы на жилье



В то же время, рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", перед заключением договора следует проверить документы на жилье – особенно если цена аренды слишком низкая. Дело в том, что арендодатели могут скрыть те или иные важные сведения, что в будущем может привести к проблемам. Чаще всего, по данным юристов, скрыть пытаются следующее:

квартира (дом) сдается без согласия владельца;

жилье принадлежит другим лицам;

жилье находится в ипотеке;

квартира или дом находятся под арестом;

документы на собственность оформлены ненадлежащим образом или вообще отсутствуют.

"Также арендодатель должен предъявить документ, удостоверяющий его личность", – подчеркивают юристы. Документами, подтверждающими право собственности на жилье, могут быть:

выписка из единого реестра недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности / о праве на наследство;

договор купли-продажи / дарения и т. д.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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