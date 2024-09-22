Старых цен уже не будет: стоимость популярного в Украине овоща выросла

В Украине цены на лук начали расти из-за обильных дождей, которые приостановили уборку урожая. Пока украинские фермеры реализуют лук по ценам 10-15 грн/кг, что на 16% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Об этом сообщают аналитикиEastFruit. Основным фактором, повлекшим подорожание лука, стали обильные дожди в южных областях страны, которые привели к приостановке уборки урожая. Это явление, в свою очередь, оказало негативное влияние на предложение лука на рынке.

Повышенный спрос со стороны оптовых компаний дополнительно подтолкнул цены вверх. На данный момент украинские фермеры реализуют лук по ценам в диапазоне 10-15 грн/кг. Это на 16% больше, чем в конце прошлой рабочей недели. Однако средняя цена на лук в Украине соответствует уровню прошлого года.

Не только погода повлияла на цены. Аграрии также озабочены снижением качества лука, остающегося в поле. Дожди могут ухудшить состояние оставленной продукции, поэтому большинство качественного лука фермеры решают закладывать на хранение, реализуя его лишь небольшими партиями. Это также способствует уменьшению предложения на рынке.

Стоимость лука в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 13,3 до 15,95 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 13,28 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

АТБ – 14,95 грн/кг;

Сельпо – 15,90 грн/кг;

Varus – 15,90 грн/кг;

ФОРА – 14,49 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подорожала морковь. В настоящее время фермеры в основных регионах производства отгружают ее за 12-16 грн/кг – что в среднем на 32% дороже недели ранее.

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