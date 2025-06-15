Старых цен больше нет: в Киеве существенно переписали стоимость квартир
В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 6,46%, или более чем 3000 грн, – в среднем с 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).
Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно – удорожание составило 0,89%, или 475 грн.
По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего
По данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:
- 25 200 грн – 7,2%;
- 19 600 – 6,9%.
Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего
В целом по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от 36 475 до 101 300 грн в среднем. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 64 825 грн, и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.
Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – около 36 475 грн за квадратный метр. В средней ценовой категории сразу несколько районов:
- Дарницкий – в среднем 44 000 грн за квадратный метр;
- Днепровский – 44 025 грн
- Святошинский – 46 450 грн;
- Оболонский – 48 225 грн;
- Соломенский – 50 075 грн;
- Голосеевский – 53 575 грн;
- Подольский – 64 025 грн;
- Шевченковский – 67 800 грн.
Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 100 300 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.
Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем.
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