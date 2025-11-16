Старых цен больше нет: в Киеве резко переписали стоимость аренды квартир

В Киеве существенно снизилась стоимость аренды квартир. За последний месяц удешевление составило почти 2 000 грн, или 7,62% – со средних 22 733 до 21 000 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

За год же цены снизились сразу на 12,83%, сообщает M2bomber. Т.е. более чем на 3 000 грн.

А вот за полугодний период удешевление оказалось менее масштабным. За это время оно составило 1,51%, или всего 322 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 12 800 и 15 200 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается по 8,1%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 25 000 грн. Таких объявлений – 10,7%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 19 600 грн. Таких объявлений насчитывается 17,1%.

Где снимать квартиру дешевле всего

Вместе с тем, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 11 000 до 29 014 грн. То есть разница между самым дорогим и самым дешевым составляет более 18 000 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 11 000 грн. А также:

В Соломенском – 15 250 грн.

Днепровском – 16 819 грн.

Оболонском – 17 000 грн.

Святошинском – 17 500 грн.

Дарницком – 17 750 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Подольском районе, где это стоит в среднем 29 014 грн. А кроме того:

В Шевченковском районе – 28 500 грн;

Печерском – 26 166 грн;

Голосеевском – 25 000 грн.

В Украине собираются переписать правила по аренде

Тем временем украинцам могут разрешить выкупать арендованное жилье. Впрочем, ожидается, что распространяться норма будет только на социальную недвижимость. А для получения права воспользоваться ею придется прожить в таком жилье минимум 10 лет.

Как рассказала OBOZ.UA нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Который сейчас готовят ко второму чтению.

По словам Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение 10 лет будут включать в стоимость жилья. Поэтому после окончания срока аренды можно будет стать владельцем такой недвижимости.

Стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть, покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

