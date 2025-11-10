В Украине появится новый вид аренды квартир и домов: нардепов "готовят" к голосованию

В Украине может появиться новый вид аренды жилья – с правом выкупа. Впрочем, касаться это будет не всей недвижимости. Ожидается, что норма будет распространяться на социальное жилье, однако для этого придется прожить в нем минимум 10 лет.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"). Она отметила: для появления в Украине аренды с правом выкупа идет работа над правительственным законопроектом № 12377 "Об основных принципах жилищной политики". Сейчас его готовят ко второму чтению.

Как рассказала Шуляк, ожидается, что ежемесячные арендные платежи в течение этих самых 10 лет будут включать в стоимость жилья. Следовательно, стать владельцем такой недвижимости можно будет после окончания срока аренды.

В то же время, стоимость выкупа жилья будет не ниже стоимости нового социального жилья – для его замены. То есть жителям, например, старых домов придется платить за квартиры как за новые.

Дело в том, пояснила Шуляк, что средства от выкупа арендаторами жилья будут идти в специальный фонд, из которого будет осуществляться строительство нового социального жилья. То есть покупая уже готовое жилье для себя, украинцы будут финансировать его строительство для других.

Что такое социальное жилье

В то же время, по словам Шуляк, одной из ключевых норм законопроекта станет создание Фонда социального жилья, государственного и муниципального. Жилье из фонда будет временно предоставляться:

в социальную аренду – когда расходы на аренду не будут превышать 25-30% дохода семьи;

как служебное.

Пополняться фонд, как предполагается, будет прежде всего за счет зданий, находящихся на балансе как общин, так и государства. Однако для этого нужно сначала провести инвентаризацию такого жилья. Особенно же недостроенного, которого, отметила нардеп, сейчас в Украине насчитывается сотни единиц.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!