Старых цен больше нет: в Киеве ощутимо переписали стоимость новых квартир

В Киеве подешевели новые квартиры. За год (с января-2022 по январь-2023) цены снизились почти на 5 000 грн – со средних 47 750 грн/кв.м до 43 000 грн/кв. м.

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Об этом сообщает M2bomber. В то же время, отмечается, в разрезе более коротких периодов цены выросли – хотя и незначительно. Так:

за 6 месяцев квадратные метры подешевели в среднем на 200 грн;

за 1 месяц – на 650 грн.

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 24 200 грн. По такой цене формируется 8% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 22 000 грн – 7%. А кроме того, 19 800 грн – 5,3%.

В целом по районам цены колеблются от средних 33 700 грн до 99 225 грн за кв. м. Так, самые низкие зафиксированы в:

Дарницком – 33 700 грн;

Деснянском – 34 100 грн;

Соломенском – 36 500 грн;

Святошинском – 39 675 грн;

Днепровском – 39 750 грн;

Оболонском – 41 175 грн;

Голосеевском – 41 750 грн;

Шевченковском – 43 250 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 99 225 грн за "квадрат". А кроме того, в Подольском – 76 175 грн.

Новое жилье будет дешеветь

В то же время, ожидается, что в 2024 году на новое жилье спрос будет оставаться низким. Поэтому цены на квартиры в новостройках вряд ли поднимутся более чем на 3-5%, что вдвое ниже прогнозируемой инфляции.

Как рассказал OBOZ.UA соучредитель и управляющий партнер INSPI Development Владимир Семенцов, на первичном рынке существует крепкая связь войны, спроса, темпов строительства, качества ЖК, способов приобретения, курса валют и себестоимости строительства. И именно на этом должна основываться ценовая политика девелоперов.

"Однако уже сейчас некоторые компании озвучивают собственные коммерческие планы по поднятию цен в их объектах на 10-15%. Это кажется ожидаемым общерыночным трендом, но вряд ли звучит убедительно и корректно по отношению ко всему рынку. Ведь несколько абсурдно, когда в объектах с нулевым или хилым спросом при стабильной себестоимости стремительно растут цены. В среднем по рынку увеличение цен может не превысить 3-5%", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, практически по всей Украине на вторичном рынке подорожали 1-комнатные квартиры. Однако неравномерно: к примеру, в Николаевской области с декабря-2022 по декабрь-2023 средние цены выросли на 3,2%, а в Черниговской сразу на 49,1%.

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