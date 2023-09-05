Старых цен больше нет: продавцы изменили стоимость квартир в Киеве

В Киеве выросли цена на вторичном рынке жилья. За последний месяц "квадрат" в среднем подорожал почти на 1 500 грн – с 51 447 грн до 52 804 грн. За 6 месяцев же рост оказался еще большим – почти 3 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год же повышение цен составило менее 500 грн, однако примечательна сама тенденция роста стоимости вторичного жилья.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 47 600 грн – 7,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

50 400 грн – 7,3%;

44 800 грн – 7,2%;

53 200 грн – 6,7%;

39 200 грн, 42 000 грн – 6,4%.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 14 000 грн и 16 800 грн. Таких объявлений 0,2%.

Где дешевле всего

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 42 176 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 48 859 грн;

Святошинский – 49 421 грн;

Оболонский – 49 473 грн;

Подольский – 51 905 грн;

Соломенский – 54 570 грн;

Днепровский – 55 444 грн.

Где цены самые высокие

Cамые высокие цены на "квадрат" в Киеве – в Печерском районе, в среднем 85 073 грн. Далее идут:

Шевченковский – 63 537 грн;

Голосеевский – 58 362 грн.

Аренда квартир тоже подорожала

Существенно выросла в Киеве и стоимость аренды жилья. Так, за последние полгода аренда квартир подорожала почти на 3 000 грн – со средних 12 051 грн до 15 000 грн. За месяц же цены также внушительно подскочили – более чем на 1 300 грн. В целом же:

1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 7 800 грн;

снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 12 800 грн либо же 14 400 грн;

чаще всего 3-комнатные квартиры в Киеве сдают по 12 000 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве продают однокомнатную квартиру площадью всего 13 квадратов. Жилье находится на первом этаже пятиэтажного здания. В одном помещении без внутренних стен находятся и туалет, и кухня, и спальня.

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