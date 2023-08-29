В Киеве продают самую маленькую квартиру: туалет и кухня в одной комнате и "удивительная" планировка

В Киеве продают однокомнатную квартиру площадью всего 13 квадратов. Жилье находится на первом этаже пятиэтажного здания. В одном помещении без стен находятся и туалет, и кухня, и спальня.

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Об этом говорится в объявлении в крупном портале недвижимости. Вероятно, собственники квартиры провели перепланировку и из одной из комнат сделали "квартиру". В результате перепланировки в квартире оказалась всего одно помещение.

"Продажа однокомнатной смарт-квартиры в кирпичном доме – очень теплая квартира при минимальных затратах на коммунальные услуги. Стоят новые металлопластиковые окна хорошего качества...Квартира уже готова к дизайнерским воплощениям будущего владельца. В пешей доступности Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна, школа, садик", – говорится в объявлении.

За такую "квартиру" просят 18 тысяч долларов. Рядом находится ж/д станция Пост-Волынский; Киев-Волынский. Электричкой до метро Вокзальная – 7 минут.

Отметим, в Украине однокомнатная квартира должна быть площадью от 30 квадратных метров. Предложенное жилье более чем в два раза меньше. Вероятно, сама квартира – цокольное помещение, в котором собственник провел минимальный ремонт.

К слову, эксперты прогнозируют рост цен на аренду жилья в ближайшее время. Это связано с возвращением студентов в столицу. При этом возможности значительно повышать цены у собственников жилья нет из-за низкой покупательной способности украинцев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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