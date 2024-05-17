Старых цен больше нет: практически по всей Украине переписали стоимость аренды 1-комнатных квартир

Собственники 1-комнатных квартир переписали стоимость их аренды практически по всей Украине. Причем, в сторону как удорожания, так и удешевления. Например, с декабря 2023-го по апрель 2024 года больше всего стоимость съема такого жилья выросла в Ривненской области – сразу на 35,4%, до средних 9 744 грн. Самое большое снижение зафиксировано в Закарпатской области – на 7,5%, до средних 11 772 грн.

Об этом сообщает Госстат. По его данным, в целом рост цен составил от 0,8% до 35,4%.

Так, помимо Ривненской, снимать 1-комнатные квартиры стало значительно дороже в Волынской области – на 24,7%. А кроме того:

Ивано-Франковской – 16,9%;

Сумской – 14,8%;

Черновицкой – 14,2%.

В Киеве же стоимость аренды 1-комнатных квартир увеличилась на 3%.

Где аренда подешевела

Подешевел съем такого жилья в диапазоне 0,4-7,5%. Кроме Закарпатской области, цены снизились в:

Херсонской – на 4,3%;

Николаевской областях – 0,4%.

Где цены не изменились

В то же время в ряде регионов стоимость аренды 1-комнатных квартир осталась на прежнем уровне. Это:

Днепропетровская;

Харьковская;

Черниговская области.

Cколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом 1-комнатные квартиры в Украине сдают по средним ценам от 2 831 до 11 914 грн. Самые высокие цены, по данным аналитиков, зафиксированы во Львовской области – в среднем, собственно, 11 914. А кроме того:

Закарпатской – 11 772 грн;

Ривненской областях – 9 744 грн;

городе Киеве – 8 989 грн;

Черновицкой – 8 156 грн;

Хмельницкой – 7 891 грн;

Черкасской – 7 784 грн;

Волынской – 7 473 грн;

Ивано-Франковской областях – 7 157 грн.

Дешевле всего арендовать 1-комнатное жилье, в Херсонской области – в среднем 2 831 грн. Среди лидеров также:

Сумская – 3 453 грн;

Николаевская – 3 485 грн;

Запорожская – 3 656 грн;

Черниговская, Харьковская – 3 791 грн.

Как составить договор аренды

В то же время, правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – кто именно и в какие сроки их осуществляет;

размер страхового депозита и его возврат.

Кроме того, важно указать способ продления договора. К примеру, что он продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания его срока ни одна из сторон не изъявила желания прекратить сотрудничество.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, квартиры украинцев могут начать перестраивать – чтобы увеличить их площадь. Речь идет о т.н. "хрущевках" – малометражных обычно 5-этажных панельных и кирпичных домов без технического этажа, лифта и мусоропровода. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда. Впрочем, окончательное решение по этому поводу не принято.

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