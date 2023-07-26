Старые запасы иссякли, прежних цен уже не будет: украинцев предупредили о подорожании бензина

В Украине исчерпались запасы бензина и дизтоплива, закупленного сетями АЗС еще до возвращения "довоенных" налогов. Из-за этого уже в ближайшее время цены на автомобильное топливо могут вырасти дополнительно примерно на 3-4 грн за литр.

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То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л в ближайшие недели. Такой прогноз озвучил гендиректор одной из сетей Леонид Косянчук, говорится в материале OBOZREVATEL.

"Группа "Приват" уже на 1 грн поднялась (повысила цены. – Ред.), до сегодняшнего дня держались на старых запасах, пересмотра маржи и за счет систем лояльности, но с этим уже покончено. Никто никуда не денется, цены повысят. У нас 98% топлива поступает по импорту, а налоги платятся на границе", – объяснил Косянчук.

Рассчитывать, что цены будут снижаться за счет выгодной внешней конъектуры, считает Косянчук, не стоит. Ведь причина роста цен – возвращения с 1 июля полного размера НДС (20%, до этого действовала льготная ставка в 7%). В течение нескольких недель сети АЗС исчерпывали старые запасы. А теперь вынуждены пересмотреть ценники.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 гривен пока не случится, но 55 вполне таки уже ощущается...Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен Леушкин.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

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