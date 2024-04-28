Старые цены больше неактуальны: в Киеве резко переписали стоимость квартир

На вторичном рынке Киева резко выросла стоимость квартир. За последние 6 месяцев цена квадратного метра увеличилась почти на 5 000 грн – со средних 52 924 до 57 916 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, для 1-комнатных квартир же владельцы недвижимости чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 45 000 и 48 000 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 9 000 грн. Таких объявлений 0,1%.

Какие цены по районам Киева

В то же время, отмечают аналитики, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 44 390 до 88 774 грн. Т.е., разница между самым дорогим и дешевым составляет 44 384 грн – целый квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие зафиксированы в Деснянском районе – 44 390 грн. А также:

Святошинском, Оболонском – 52 768 грн;

Дарницком – 53 427 грн;

Подольском – 54 275 грн;

Голосеевском – 57 413 грн;

Днепровском – 58 692 грн;

Соломенском – 60 191 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе – в среднем 88 774 грн. А кроме того, в Шевченковском – 73 287 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, если откладывать деньги, которые ежемесячно уходят на оплату "среднего" жилья, на свою квартиру в Киеве накопить удастся за 17 лет. За основу соответствующего исследования были взяты объявления с ценами до 30 000 грн.

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