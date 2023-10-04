Старые цены больше неактуальны: в Киеве резко изменили стоимость аренды квартир

В Киеве существенно подорожала аренда жилья. Так, за последний месяц ее стоимость увеличилась почти на 2 500 грн – со средних 15 551 грн до 18 000 грн. За 6 месяцев же цены выросли еще больше – почти на 6 800 грн.

Об этом сообщает M2bomber. По его данным, подорожала аренда столичного жилья и за год – на 5 200 грн.

Стоимость аренды 1-комнатной квартиры

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 11 200 грн. Таких объявлений насчитывается 9,3%. Также "популярны" цены:

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8 800 грн, 15 200 грн – 8,1%;

6 400 грн, 7 200 грн, 20 000 грн – 4,7%.

Цена аренды 2-комнатного жилья

2-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн – 8,1% объявлений. Также часто встречаются цены:

13 000 грн – 6,2%;

9 000 грн – 5,7%.

Сколько нужно заплатить за 3-комнатную квартиру

Снять 3-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 15 600 грн и 30 000 грн – 7,7% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

12 000 грн – 7,1%;

9 600 грн, 20 400 грн – 5,8%.

Что прописывать в договоре

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве также продают квартиру площадью 13,5 кв. м с выбитыми стенами. Цена – 18 000 долларов.

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