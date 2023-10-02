В Киеве продают крошечную квартиру с выбитыми стенами по цене жилья в новостройке: как выглядит. Фото

В Киеве продают квартиру площадью 13,50 кв. м с выбитыми стенами за $18 000 (675 000 грн). Стоит отметить, что это $1 340 (50 250 грн) за 1 квадратный метр.

Эта сумма почти достигает средней цены за 1 кв. м в новостройке. Объявление о продаже жилья опубликовано на OLX.

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"Продается смарт-квартира. 1 этаж кирпичного дома по адресу Новополевая 99а – очень теплая квартира при минимальных затратах на коммунальные услуги. Стоят новые металлопластиковые окна, в квартире выбиты все стены, есть ванна с отдельного входа, стены санузла тоже выбиты, можно расширить и установить дешевую кабину

В пешей доступности Киевское высшее профессиональное училище строительства и дизайна, школа, садик. В 20 минутах езды Национальный авиационный университет. Удобная транспортная развязка – конечная остановка 27 троллейбуса, маршруток, от аэропорта Киев – 10 минут пешком, рядом железнодорожного вокзала Пост-Волынский (Киев-Волынский) электричкой до метро Вокзальная – 7 минут", – говорится в описании объявления.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине цены на недвижимость в 2024 году, вероятно, падать не будут, более того, они будут только расти. Но скорость восстановления рынка недвижимости будет напрямую зависеть от ситуации на фронте, рассказала юрист в сфере градостроительства и член совета директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук.

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