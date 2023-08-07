Старые цены больше неактуальны: в Киеве пересчитали стоимость аренды квартир

Цены на аренду жилья в Киеве резко повысились. Так, за последний месяц стоимость съема квартиры выросла почти на 2000 грн – со средних 12 157 до 14 000 грн. За полгода цены выросли немногим меньше, но тоже значительно – почти на 1500 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, еще больше подорожала аренда за год. Рост цен составил более 3500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 7800 грн. Таких объявлений насчитывается 12,7%. Также "популярны" цены:

6000 грн – 9,5%;

10 800 – 6,3%.

Цена аренды 2-комнатного жилья

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 8800 грн либо же 10 400 грн – 9,5% объявлений именно с такими ценами. А кроме того, за:

12 800 грн – 7,1%;

15 200 грн, 18 400 грн – 6,6%.

Сколько нужно заплатить за 3-комнатную

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн – 8,6% объявлений. Также часто встречаются цены:

10 000 грн, 11 000 грн – 7,8%;

12 000 грн – 7%.

Где снимать дешевле всего

Самые низкие цены на аренду квартир в Деснянском районе столицы – в среднем 8500 грн. За ним идут:

Днепровский – 11 000 грн;

Святошинский – 12 000 грн;

Подольский, Оболонский –12 500 грн;

Дарницкий – 13 000 грн;

Соломенский – 14 000 грн.

Самые дорогие районы

Дороже всего арендовать квартиру в Печерском районе – в среднем 20 000 грн. А также в:

Шевченковском – 18 950 грн;

Голосеевском –18 000 грн.

Что должно быть в договоре об аренде

Правильно составленный договор аренды защищает права как арендатора, так и арендодателя. Поэтому в документе обязательно должны быть указаны:

ФИО и адреса сторон;

объект аренды – обязательно прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.;

дата заключения договора и срок, на который он заключается. Важно также указать способ продления договора (например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты окончания договора ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант) и его прекращения;

размер и порядок оплаты;

порядок осуществления коммунальных платежей – нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет;

вопрос страхового депозита и его возврат.

Кроме того, следует также составить акт приема-передачи квартиры. В нем нужно подробно:

описать состояние квартиры;

указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем с 1 августа программу льготной ипотеки єОселя расширили на всех украинцев. Годовая ставка составит 7% для большинства и 3% для льготных категорий. Это меньше уровня инфляции.

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