Украинцам ввели льготную ипотеку для всех: сколько ежемесячно придется платить за квартиру 

В Украине с 1 августа программой льготной ипотеки єОселя расширили на всех украинцев. Годовая ставка составит 7% для большинства и 3% для льготных категорий. Это меньше уровня инфляции.

Видео дня

Как подсчитало издание Минфин, 7% годовых означает, что через 20 лет по аннуитетному кредиту примерно половина выплаченных средств уйдет на погашение сложных процентов. Для среднестатистической двухкомнатной квартиры на вторичке месячный платеж при ставке 7% составит ориентировочно:

Киев - 27 тыс. грн;

Львов - 23 тыс. грн;

Одесса - 17 тыс. грн.

Такой месячный платеж только на 30-60% больше размера средней месячной платы по аренде двухкомнатной квартиры в этих городах, что является очень привлекательными условиями. Сумма кредита будет меньшим, если внести значительный первый платеж. .

Ограничение по возрасту – дом не старше 3 лет. Для предыдущей группы было и остается ограничение в возрасте дома в 10 лет, а для расширенной программы этот срок сократили до 3. Это все жилье в новых домах с более высокой стоимостью квадратного метра по сравнению с домами, построенными с 2013-го. Добавьте к этому и более высокую стоимость свежего ремонта.

Ощутимая часть таких квартир продается без ремонта, что предполагает дополнительные инвестиции в ультрабюджетных вариантах от 20% стоимости квартиры, что существенно влияет на необходимые начальные средства.

Реальная процентная ставка включает в себя еще платежи по страхованию жилья (0,5%) и заемщика (еще 0,5%) и несколько банковских комиссий. Так, в ПриватБанке, согласно официальным данным, 7% уже превратится в 9,56% годовых в гривне.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!