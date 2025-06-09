Старые цены больше неактуальны: как в Киеве изменили стоимость квартир

В Киеве заметно подорожали квартиры в новостройках. За последний год стоимость квадратного метра в них выросла на 6,46%, или более чем 3 000 грн – со средних 50 300 до 53 550 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным:

За полгода стоимость квадратных метров выросла менее заметно – удорожание составило 0,89%, или 475 грн.

За месяц же цены снизились на 0,56% – или 300 грн.

Где в Киеве покупать квартиру дешевле всего

В целом же по районам Киева стоимость "квадратов" колеблется от средних 36 475 до 101 250 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 64 775 грн – и за 1 кв. м в самом дорогом районе можно купить почти 3 кв. м в самом дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 36 475 грн за квадратный метр. В средней ценовой категории сразу несколько районов. В частности:

Днепровский – в среднем 44 025 грн за квадратный метр;

Дарницкий – 45 225 грн;

Святошинский – 46 450 грн;

Оболонский – 48 000 грн;

Соломенский – 50 175 грн;

Голосеевский – 54 125 грн;

Подольский – 64 025 грн;

Шевченковский – 67 975 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 101 250 грн.

По какой цене "квадрата" купить квартиру проще всего

В целом, по данным аналитиков, чаще всего в столичных новостройках выставляют стоимость "квадрата" на уровне 22 400 грн – 8% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из таких цен. Также часто можно встретить цены:

25 200 грн – 7,2%;

19 600 – 6,9%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявления о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" 8 400 грн. Однако таких всего 0,3%.

В Украине массово переписали цены на аренду квартир

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удорожания – за последние 6 месяцев аренда такого жилья выросла на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 5 650 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:

Киеве – 18 000 грн;

Львове – 17 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Одессе за 35 999 долларов продают 4-комнатную квартиру, все комнаты в которой расположены одна за другой. Таким образом, 3 из них являются проходными. В сети же уже окрестили жилье плацкартным вагоном, "тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов", а некоторые обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.

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