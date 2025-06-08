В Украине резко подскочила стоимость аренды квартир: какие теперь цены

Во многих крупных городах Украины собственники 1-комнатных квартир изменили стоимость их аренды. Причем исключительно в сторону удорожания – за последние 6 месяцев аренда такого жилья выросла на 1-29%. Больше всего в Одессе – сразу на 29%, до средних 11 000 грн.

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В целом же, по данным аналитиков крупного профильного портала, снять 1-комнатную квартиру в Украине можно в среднем от 4 000 до 18 700 грн. Самые низкие цены выставили в Харькове – в среднем 4 000 грн, а также:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 5 650 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Дороже всего – в Ужгороде, в среднем 18 700 грн. А также:

Киеве – 18 000 грн;

Львове – 17 500 грн.

Как подорожала аренда квартир в Украине

Кроме Одессы же, по данным аналитиков, дороже стало снимать квартиры в Днепре – здесь цены повысили на 10%. А кроме того, в:

Киеве, Ривном – на 9%;

Львове, Хмельницком – на 3%;

Ужгороде – на 1%.

В остальных же городах, отмечается, изменений не произошло.

В Украине хотят переписать правила для недвижимости

В то же время, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению нардепами правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Документ призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Документ зарегистрирован в парламенте под № 12377.

Как рассказала нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года. Она подчеркнула: в настоящее время жилищная сфера Украины испытывает ряд острых проблем, в частности:

около 600 тыс. людей стоят в очереди на жилье "без какой-либо надежды на его получение";

отсутствует социальная аренда жилья, маневренный жилищный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Одессе за 35 999 долларов продают 4-комнатную квартиру, все комнаты в которой расположены одна за другой. Таким образом, 3 из них являются проходными. В сети же уже окрестили жилье плацкартным вагоном, "тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов", а некоторые обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.

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