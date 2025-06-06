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В Одессе продают "квартиру – плацкартный вагон": планировка жилья вызвала бурную реакцию у украинцев

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
2,0 т.
В Одессе продают 'квартиру – плацкартный вагон'

В Одессе за 35 999 долларов продают 4-комнатную квартиру, все комнаты в которой расположены одна за другой. Таким образом, 3 из них являются проходными. В сети же уже окрестили жилье плацкартным вагоном, "тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов", а некоторые обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.

Видео дня

Согласно объявлению о продаже, квартира расположена на 1-м этаже двухэтажного кирпичного дома царских времен. Общая площадь жилья – 47 кв. м. При этом:

  • жилая площадь составляет 26 кв. м;
  • площадь кухни – 7 кв.м.
В Одессе продают 4-комнатную квартиру, все комнаты в которой расположены одна за другой

"Произведен капитальный ремонт. Автономное отопление, металлопластиковые окна, два отдельных входа в квартиру", – говорится в объявлении.

В квартире 3 комнаты являются проходными

При этом подчеркивается: ранее жилье эксплуатировалось как офис. И, по мнению автора объявления, является "отличным вариантом для аренды бизнеса".

Ранее жилье эксплуатировалось как офис

Квартира-плацкарт

В сети же планировку квартиры не оценили. Так, пользователи сети X (экс-Twitter):

  • Назвали жилье "коридорным шутером" – имея в виду "боевые" компютерные игры, в которых перемещение персонажа по карте ограничено заданными маршрутами.
В сети планировку квартиры не оценили
  • Сравнили жилье с кораблем из игры "Морской бой".
Квартиру сравнили с кораблем из игры Морской бой
  • Предположили, что квартира является тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов.
В сети предположили, что квартира является тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов
  • Окрестили жилье плацкартным вагоном.
В интернете окрестили жилье плацкартным вагоном
  • Обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.
Украинцы обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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