В Одессе продают "квартиру – плацкартный вагон": планировка жилья вызвала бурную реакцию у украинцев

В Одессе за 35 999 долларов продают 4-комнатную квартиру, все комнаты в которой расположены одна за другой. Таким образом, 3 из них являются проходными. В сети же уже окрестили жилье плацкартным вагоном, "тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов", а некоторые обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.

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Согласно объявлению о продаже, квартира расположена на 1-м этаже двухэтажного кирпичного дома царских времен. Общая площадь жилья – 47 кв. м. При этом:

жилая площадь составляет 26 кв. м;

площадь кухни – 7 кв.м.

"Произведен капитальный ремонт. Автономное отопление, металлопластиковые окна, два отдельных входа в квартиру", – говорится в объявлении.

При этом подчеркивается: ранее жилье эксплуатировалось как офис. И, по мнению автора объявления, является "отличным вариантом для аренды бизнеса".

Квартира-плацкарт

В сети же планировку квартиры не оценили. Так, пользователи сети X (экс-Twitter):

Назвали жилье "коридорным шутером" – имея в виду "боевые" компютерные игры, в которых перемещение персонажа по карте ограничено заданными маршрутами.

Сравнили жилье с кораблем из игры "Морской бой".

Предположили, что квартира является тренировочной базой для отработки городского боя и штурма домов.

Окрестили жилье плацкартным вагоном.

Обратили внимание, что по такому же принципу строились дворцы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики". Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

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