США ввели санкции против лиц, связанных с TGR Group: в списке граждане Украины, Латвии и России

Министерство финансов США наложило санкции на пять физических и четырех юридических лиц, имеющих связи с российской компанией TGR Group. В список попали граждане Украины, Латвии и России.

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Они обвиняются в содействии обхода санкций представителям российской элиты. Об этом говорится на сайте ведомства.

В Минфине США отмечают, что TGR Group – российская компания, имеющая представительства в Великобритании, странах Европы и Азии. Она занималась отмыванием денег, нелегальным обменом криптовалют и предоставлением услуг по сокрытию источников финансирования, позволявших русским богачам покупать недвижимость в Великобритании.

В санкционный список попали:

Джордж Росси, гражданин Украины, именно он контролирует деятельность TGR Group.

По данным Минфина США, он организовал схему, включающую отмывание денег, нелегальный обмен криптовалют и наличных денег, а также маскировку источников финансирования для российских клиентов. TGR Group активно работает в Европе, Азии и Великобритании, помогая российским элитам покупать недвижимость и скрывать свои активы.

Елена Чиркинян, гражданка России, является партнером TGR Partners и возглавляет TGR Corporate Concierge LTD. Она непосредственно сотрудничала с Джорджем Росси и участвовала в финансовых операциях, в частности, в переводе средств на поддержку российского пропагандистского телеканала Russia Today. Ее деятельность способствовала финансированию российских дезинформационных кампаний в 2023 году.

Андрейс Браденс, гражданин Латвии, был вовлечен в схему через Pullman Global Solutions, американскую компанию, входящую в структуру TGR Group. Он отвечал за проведение транзакций, связанных с отмыванием средств. Его деятельность способствовала созданию сложных финансовых структур по обходу международных санкций.

Для поддержки своей незаконной деятельности TGR Group использовала также другие компании, в частности, Smart Group, которую возглавляет Екатерина Жданова. Она попала под санкции США в 2023 году за отмывание сотен миллионов долларов для россиян.

В сегодняшний санкционный список Минфина попали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, которые помогали Ждановой.

Все активы, связанные с подсанкционными лицами, заморожены, а какие-либо операции с ними запрещены.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно США ввели новые санкции против компаний и физических лиц из России, Китая и Северной Кореи. Это было сделано в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения. В санкционный список попала российская компания Bearings on Lipetsk LLC, являющаяся поставщиком подшипников, и гражданин России Игорь Мичурин.

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