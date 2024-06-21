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США ввели санкции против "Лаборатории Касперского", но есть нюансы: что известно

Ксения Капустинская
Рынки и компании
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'Лаборатория Касперского' оказалась под санкциями США

США ввели блокирующие санкции против топ-менеджеров "Лаборатории Касперского" за деятельность в России. Однако сама компания и ее "дочки" не включена в список блокирующих ограничений SDN, как и ее генеральный директор Евгений Касперский. В то же время компанию затронули "торговые" санкции США.

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Об ограничениях в отношении менеджеров "Касперского" сообщило Министерство финансов США. Так, блокирующие санкции введены в отношении таких лиц:

  • Андрей Тихонов;
  • Даниил Борщев;
  • Андрей Ефремов;
  • Игорь Чекунов;
  • Андрей Духвалов;
  • Андрей Суворов;
  • Денис Зенкин;
  • Марина Алексеева;
  • Кирилл Астрахань;
  • Анна Кулашова.

В то же время, Министерство торговли США включило АО "Лаборатория Касперского", ООО "Группа компаний Касперского" и "Каspersky Labs Limited" в свой черный список. Всей группе компаний с 20 июня запрещается экспортировать свое программное обеспечение (ПО) на территории США.

При этом Минторговли США разрешило Kaspersky временно продолжать "определенные операции" в США. Срок таких послаблений – до 29 сентября 2024 года.

В то же время лица из списка OFAC – SDN подвергаются более жестким ограниениям. На его фигурантов распространяется ряд мер:

  • замораживаются все активы, находящиеся в юрисдикции США, а также активы любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями и лицами, попавшими под действие санкций;
  • гражданам США запрещено заключать с ними сделки.

Блокирующие санкции распространяются на любые действия в отношении имущества и долей в имуществе компаний, включенных в список, включая сделки, связанные с передачей, оплатой, экспортом, получением. Санкции также распространяются на сделки с имуществом и долями в имуществе компаний, которые принадлежат лицам, включенным в санкционный список:

  • на 50% или более;
  • принадлежат им прямо или косвенно;
  • они владеют ими индивидуально или совместно с другими лицами.

Kaspersky имеет британскую холдинговую компанию и работает в американском штате Массачусетс. Российский бизнес Kaspersky подпадает под экспортные ограничения США, введенные из-за вторжения РФ в Украину. Но в 2022 году компания получила доход в размере 752 млн долл. от более 220 тыс. корпоративных клиентов в примерно 200 странах.

Как сообщал OBOZ.UA, согласованный странами-членами Европейского Союза (ЕС) 14-й пакет санкций против России будет включать запрет на любые частные и чартерные авиаперелеты в интересах россиян или компаний из РФ. В частности, санкции затронут курортные чартеры.

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