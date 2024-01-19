США ударили по теневому флоту России: кто поплатился за нарушение нефтяных санкций
США ввели дополнительные санкции против перевозчиков российской нефти. Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список базирующуюся в ОАЭ судоходную компанию Hennesea Shipping Company, которую определили конечным владельцем 18 танкеров.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. "Еще одним теневым флотом, обслуживающим российскую нефть, станет меньше", – прокомментировал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").
Введению санкций предшествовало расследование нарушений в части потолка цен на нефть из России. Было установлено, что танкер HS Atlantica (на данный момент находится в Черном море) осуществлял транспортировку сырой нефти происхождением из РФ по цене выше $60 за баррель.
Владельцем судна оказалась зарегистрированная в конце 2022 года судоходная компания Hennesea Holdings Limited (Hennesea), базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Ей в общей сложности принадлежат 18 судов:
После введения санкций заблокирована вся прямая и опосредованная собственность Hennesea в США. Запрещаются все транзакции с Hennesea лицам и компаниям из США (лицензии на исключения выдает OFAC).
Также санкции против Hennesea блокируют транзакции компании в долларах "Эти запреты включают внесение каких-либо взносов илипредоставления средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в пользу любого заблокированного лица, а также получение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица", – объяснил Гетманцев.
Это уже не первое ужесточение ограничений, целью которого является перекрытие лазеек в санкциях о потолке цен на нефть. Ранее после усиления санкций США в отношении торговли нефтью из РФ российские танкеры начали совершать нехарактерные для них действия. К примеру, в начале 2024 года 14 судов задержались в пути, резко изменило маршруты или же попросту исчезло из систем отслеживания.
Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует различные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.
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