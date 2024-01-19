США ударили по теневому флоту России: кто поплатился за нарушение нефтяных санкций

США ввели дополнительные санкции против перевозчиков российской нефти. Американское Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список базирующуюся в ОАЭ судоходную компанию Hennesea Shipping Company, которую определили конечным владельцем 18 танкеров.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США. "Еще одним теневым флотом, обслуживающим российскую нефть, станет меньше", – прокомментировал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

Введению санкций предшествовало расследование нарушений в части потолка цен на нефть из России. Было установлено, что танкер HS Atlantica (на данный момент находится в Черном море) осуществлял транспортировку сырой нефти происхождением из РФ по цене выше $60 за баррель.

Владельцем судна оказалась зарегистрированная в конце 2022 года судоходная компания Hennesea Holdings Limited (Hennesea), базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Ей в общей сложности принадлежат 18 судов:

1. Aristo IMO 9327413 2. HS Everett IMO 9410870 3. HS Glory IMO 9249087 4. HS Legend IMO 9381744 5. HS Star IMO 9274446 6. La Pride IMO 274616 7. Mona IMO 9314818 8. Nellis IMO 9322267 9. Osperous IMO 9412995 10. Peria IMO 9322827 11. Sara II IMO 9301615 12. Sensus IMO 9296585 13. Uze IMO 9323338 14. Hai II IMO 9259599 15. HS Arge IMO 9299745 16. HS Atlantica IMO 9322839 17. HS Buraq IMO 9381732 18. HS Esberg IMO 9410894

После введения санкций заблокирована вся прямая и опосредованная собственность Hennesea в США. Запрещаются все транзакции с Hennesea лицам и компаниям из США (лицензии на исключения выдает OFAC).

Также санкции против Hennesea блокируют транзакции компании в долларах "Эти запреты включают внесение каких-либо взносов илипредоставления средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом или в пользу любого заблокированного лица, а также получение каких-либо взносов или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица", – объяснил Гетманцев.

Это уже не первое ужесточение ограничений, целью которого является перекрытие лазеек в санкциях о потолке цен на нефть. Ранее после усиления санкций США в отношении торговли нефтью из РФ российские танкеры начали совершать нехарактерные для них действия. К примеру, в начале 2024 года 14 судов задержались в пути, резко изменило маршруты или же попросту исчезло из систем отслеживания.

Потолок цен на российскую нефть был установлен еще в декабре 2022 года на уровне $60 за баррель. А в феврале-2023 мера распространилась и на нефтепродукты ($100 за баррель для дизтоплива, $45 – для мазута). В случае если цена выше, танкерам, страховым компаниям и кредиторам запрещается обслуживать такие поставки.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует различные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.

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