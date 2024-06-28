США "спровоцировали" рост цен на нефть – Reuters

На мировых рынках подорожала нефть. Причина – ожидания снижения Федеральной резервной системой США процентных ставок и закрепления ею сложной маржи нефтепереработки.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что по состоянию на 6:20 по Гринвичу:

августовские фьючерсы на нефть Brent, срок действия которых истекает в пятницу, выросли на 0,56%, до 86,87 доллара за баррель;

сентябрьские контракты на нефть марки Brent выросли до 85,71 доллара за баррель;

фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​августе выросли на 0,64%, до 82,26 доллара за баррель.

В целом же, отмечается, на текущей неделе фьючерсы на нефть Brent и WTI выросли почти на 2%. А за месяц они подорожали сразу на 6%.

"Цены выросли на фоне рискового настроения на рынке. Настроение же это было вызванного данными, свидетельствующими о слабости рынка труда в США", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: растущие ожидания снижения ФРС процентных ставок "могут стать благом для нефти" – поскольку может увеличить спрос на ресурс. Что, соответственно, отобразится на ценах на него.

В Украине может подорожать бензин

В то же время, в Украине ожидается рост стоимости автотоплива – причем не только бензина, но и дизеля. Произойти же это, по данным enkorr, может при условии сохранения нарастающей динамики котировок нефтепродуктов на внешнем рынке.

"Если на внешнем рынке сохранится нарастающая динамика котировок нефтепродуктов, то операторы вряд ли захотят снова терять восстановленную маржинальность. Поэтому, скорее всего, будут постепенно подниматься цены", – рассказали аналитики.

Они объяснили: из-за удорожания дизеля на внешнем рынке средняя оптовая цена на этот ресурс в стране выросла на 0,59 грн/л – до 45,14 грн/л. В то же время из-за роста европейских котировок стоимость бензина увеличилась на 0,36 грн/л, до 47,34 грн/л.

Тем не менее в течение недели (17-24 июня) большинство украинских сетей АЗС не пересматривали цены на топливо. Так, за это время бензин А-95 подорожал на 9 коп./л – до среднего значения 56,52 грн/л. А стоимость дизеля осталась на прежнем уровне – 52,61 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, России удалось перенаправить экспорт нефти в Индию и Китай, что позволило ей увеличить доходы от нефти и газа в июне более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, до 814 млрд рублей (9,4 млрд долларов). Это свидетельствует об эффективности российской стратегии обхода западных санкций.

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