Кремль получит больше денег на войну: Reuters вычислил рост доходов от нефти и газа

России удалось перенаправить экспорт нефти в Индию и Китай, что позволило ей увеличить доходы от нефти и газа в июне более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, до 814 миллиардов рублей (9,4 миллиарда долларов). Это свидетельствует об эффективности российской стратегии обхода западных санкций.

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Об этом пишет Reuters. Для сравнения, в мае этого года доходы составили 794 миллиарда рублей, а в июне 2023 года – всего 529 миллиардов рублей.

Доходы от продажи нефти и газа остаются важнейшим источником валюты для Кремля, составляя от трети до половины общего объема поступлений в федеральный бюджет за последнее десятилетие. Это обеспечивает финансовую устойчивость России и поддержку для ее экономики в условиях санкционного давления.

Война в Украине побудила Запад ввести многочисленные санкции, направленные на ограничение российских нефтегазовых доходов. Однако Россия смогла адаптироваться к новым условиям, перенаправив экспортные потоки в страны Азии. Индия и Китай стали основными покупателями российской нефти, что позволило Москве сохранить доходы на высоком уровне.

Эксперты отмечают, что в начале мая доходы от продажи нефти в госбюджет РФ увеличились почти на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Это стало возможным благодаря росту цен на нефть и адаптации к санкционным ограничениям .

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Дания начала переговоры с международными партнерами для остановки транспортировки подсанкционной российской нефти через Балтийское море с помощью "теневого флота" устаревших танкеров. Важно, чтобы все новые мероприятия были практически реализуемыми и юридически устойчивыми.

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