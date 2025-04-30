Трамп ослабил часть своих пошлин: для кого сделал исключение

Президент США Дональд Трамп ослабил свои автомобильные пошлины – подписав 2 соответствующих указа. Согласно первому, импортные автомобили получили отсрочку от ранее введенных пошлин на алюминий и сталь. Вторым указом была изменена 25%-ная пошлина на импортные автозапчасти – при этом она еще не вступила в силу и должна заработать 3 мая.

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается:

Указы Трамп подписал под давлением со стороны автопроизводителей, поставщиков запчастей и дилеров.

Они предупреждали, что "чрезмерные пошлины могут привести к росту цен на автомобили, остановке заводов и потере рабочих мест".

"Эти шаги представляют собой частичное – и в случае с запчастями временное – отступление от наиболее разрушительного сценария, при котором импортные автомобили и запчасти могли бы столкнуться с несколькими уровнями высоких пошлин. Ведь хотя Трамп и утверждает, что пошлины необходимы для увеличения внутреннего производства автомобилей и занятости, автопроизводители предупреждают: это может привести к обратному эффекту", – говорится в сообщении.

О чем говорится в указах Трампа

В целом, объяснили аналитики, первый указ Трампа направлен на недопущение накладывания на автопроизводителей "множественных пошлин" – когда для одной продукции действуют несколько тарифов одновременно. Для этого импортные автомобили были освобождены от отдельных пошлин на алюминий и сталь

"Пошлины не должны иметь кумулятивного эффекта. Поскольку ставка, возникающая в результате такого наложения, превышает необходимую для достижения поставленной политической цели", – говорится в материале.

Второй указ предполагает изменение 25%-ной пошлины на импортные автозапчасти. Теперь автопроизводители, которые производят и продают готовые автомобили в США, могут получить компенсацию в размере до 3,75% от стоимости таких авто.

"Компенсация будет доступна для автомобилей, произведенных после 3 апреля. Однако она будет сокращена через год – до 2,5% от стоимости этих автомобилей. А затем – в 2026 году – будет полностью отменена. Это сделано для стимулирования внутреннего производства", – объяснили аналитики.

Производство остановили, людей уволили

В то же время, сами автопроизводители, отмечается, отнеслись к действиям Трампа настороженно. Как объяснил президент Альянса автомобильных инноваций, они до сих пор не знают:

Как будут применяться пошлины на запчасти.

Как долго эти меры будут действовать.

Как будут вестись двусторонние переговоры между США и их торговыми партнерами.

"Это самая большая проблема: неопределенность. У нас очень много политики в подвешенном состоянии", – сказал он.

В связи с этим, резюмируется, автопроизводители ожидают разъяснений от администрации Трампа по поводу расчета пошлинных издержек на автозапчасти. При этом, подчеркивается, просчитывая различные сценарии развития событий и споря с поставщиками о том, "кто понесет основную часть новых затрат", некоторые автопроизводители:

приостановили производство;

уволили рабочих.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Трамп убежден, что Китай смирится со 145%-ными пошлинами и не будет переводить расходы на американских потребителей. Несмотря на оговорку экономистов, он уверяет, что цены в США не возрастут, а пошлины — это "справедливое возмездие".

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