США "обвалили" цены на нефть – Reuters

На мировых рынках дешевеет нефть – цены снижаются уже третью сессию подряд. Дело в том, что рынок ожидает дальнейшего удержания Федеральной резервной системой США процентных ставок на высоком уровне из-за устойчивой инфляции. Что потенциально может повлиять на использование топлива в стране.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что на 08:02 по Гринвичу:

фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,03 доллара, или 1,2%, до 81,85 доллара за баррель;

на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1,25 доллара, или 1,6%, до 77,41 доллара за баррель.

"Рынок также упал, поскольку на прошлой неделе запасы сырой нефти и бензина в США выросли. Хотя аналитики ожидали их снижения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ранее в ФРС заявили, что прежде чем снижать процентные ставки, центральный банк США должен подождать, чтобы убедиться, что инфляция движется к целевому показателю в 2%. Ждать же там предлагают несколько месяцев.

"Более же высокая стоимость заимствований может замедлить экономический рост. И оказать давление на спрос на нефть", – объяснили аналитики.

Нефть удерживает цены на бензин от роста

Вместе с тем, в экспертной среде считают, что если нефть подорожает до 100 долларов/баррель, стоимость бензина в Украине может вырасти до средних 60 грн/л. Соответственно, чем больше нефть удаляется от этого показателя, тем ниже становиться возможность удорожания топлива.

Как отметил директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

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