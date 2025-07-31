США "обвалили" цены на нефть: что происходит на рынке

На мировых рынках подешевела нефть. Утром 31 июля фьючерсы на марку Brent с поставкой в сентябре, подешевели на 18 центов, или 0,3% – 73,06 доллара за баррель. Октябрьский контракт подешевел на 26 центов, или 0,4% – до 72,21 доллара за баррель. В то же время сентябрьский фьючерс на нефть WTI снизился на 17 центов – до 69,83 доллара за баррель. В свою очередь, в экспертных кругах отмечают: такое удешевление стало реакцией рынка на заявления президента США Дональда Трампа по войне России против Украины.

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Об этом сообщает Reuters. Там напомнили, что Трамп анонсировал введение новых пошлин против торговых партнеров России в течение ближайших 10-12 дней – при условии, что за это время Кремль не предпримет реальных шагов в направлении окончания войны.

"Опасения по поводу того, что вторичные пошлины для стран, импортирующих российскую нефть, приведут к сокращению поставок, продолжают стимулировать интерес к покупкам. ... При этом США также предупредили Китай, что он может столкнуться с высокими тарифами, если продолжит покупать российскую нефть", – говорится в сообщении.

Еще одним фактором, повлиявшим на удешевление нефти, отмечают аналитики, является "неожиданное увеличение запасов нефти в США". Причиной же этого, подчеркивается, стало снижение экспорта.

В то же время, по словам аналитиков, снижение запасов бензина оказалось большим, чем прогнозировалось. Что, констатируется, "в целом оказывает нейтральное влияние на рынок нефти".

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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