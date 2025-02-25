Сроки перебронирования от мобилизации в Украине изменили: в правительстве одобрили решение

В Украине продлили срок перебронирования работников критических предприятий до 31 марта. Решение было принято из-за последствий кибератаки, которая сделала невозможным своевременное обновление документов. .

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 25 февраля, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Он пояснил, что таким образом компании получат дополнительное время для оформления бронирования, что сохранит баланс между экономикой и мобилизационными потребностями страны.

"Таким образом, предприятия будут иметь время для подтверждения статуса критически важного в соответствии с обновленными критериями, а также для того, чтобы перебронировать свой персонал. Из-за российской масштабной кибератаки на наши реестры было потеряно определенное время, и мы даем возможность его наверстать", – отметил глава правительства.

Это решение должно позволить критически важным предприятиям бронировать до 50% своего персонала. Таким образом, они смогут продолжать работу, платить налоги и одновременно способствовать финансированию сектора безопасности и обороны.

23 февраля на форуме "Украина. Год 2025" Шмигаль пояснил, что доступ к государственным реестрам был восстановлен только после нескольких недель перерыва. Это, по его словам, значительно усложнило процесс бронирования.

"В связи с тем, что государственные реестры подверглись масштабной кибератаке и были недоступны более 20 дней, мы решили продлить возможность подачи документов до 31 марта. Почти месяц выпал из-за форс-мажорных обстоятельств, поэтому бизнесу нужно дополнительное время", – пояснил Шмигаль.

Ранее в этом же месяце медицинские работники государственных и коммунальных учреждений в Украине, а также прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) получили 100%-ное бронирование от мобилизации. Таким образом, они были освобождены от призыва и позволили беспрепятственно выполнять свои профессиональные обязанности.

Также OBOZ.UA сообщал, что сотрудникам газоснабжающих компаний тоже будет проще забронировать рабочих от мобилизации в Сил обороны Украины. Это станет возможным благодаря упрощению процедуры предоставления операторам газораспределительных систем критически важного для экономики статуса.

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