В Украине упростили бронирование рабочих от мобилизации: для кого изменились правила

Сотрудникам газоснабжающих компаний будет проще забронировать рабочих от мобилизации в Силы обороны Украины. Это станет возможным благодаря упрощению процедуры предоставления операторам газораспределительных систем критически важного для экономики статуса.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В частности, изменения касаются предприятий, которые обеспечивают стабильное функционирование систем газоснабжения в условиях особого периода:

для бронирования работников операторов не будет применяться требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальной зарплаты за последний календарный квартал;

более 2,5 минимальной зарплаты за последний календарный квартал; предоставлена возможность выбирать критерий касательно размера начисленной средней зарплаты работников – не менее размера средней в регионе за IV квартал 2021 года, как одного из трех обязательных критериев.

"Это решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", – сказал заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Чтобы получить статус критически важных, предприятиям нужно:

подготовить документы в соответствии с новыми критериями;

подать заявку в Министерство энергетики;

подождать решения комиссии.

Работа сервисов была временно остановлена после российской кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины, которая произошла 19 декабря 2024 года. В ответ на ситуацию Кабинет министров принял решение продлить действующее бронирование военнообязанных от мобилизации на один месяц автоматически.

Как забронировать работника в Дії:

зарегистрироваться и авторизироваться в электронном кабинете на портале Дія;

в разделе "Услуги" выбрать "Бронирование работников";

проверить данные о компании;

заполнить данные о работниках, подаваемых на бронирование, и подписать документы;

результат заявки поступит в течение 72 часов. Он появится в электронном кабинете, а также в приложении Резерв+ работника, которого бронирует предприятие.

Как сообщал OBOZ.UA, еще с 1 декабря в Украине изменили правила бронирования – предприятия могут бронировать работников только через портал Дія. Обновление статуса критичности необходимо завершить до 28 февраля 2025 года, иначе переходный период бронирования закончится.

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