Украинцам изменят сроки перебронирования от мобилизации: Шмигаль назвал дату

Правительство Украины продлит срок перебронирования работников критических предприятий до 31 марта из-за последствий кибератаки, что сделало невозможным своевременное обновление документов. Ожидается, что это решение даст компаниям дополнительное время для оформления бронирования, сохраняя баланс между экономикой и мобилизационными потребностями страны.

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Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на форуме "Украина. Год 2025". Вопрос бронирования работников является одним из ключевых для предприятий, работающих в условиях войны.

По словам первой вице-премьер-министра Юлии Свириденко, в соответствии с Постановлением №76, которое регулирует процедуру бронирования, бизнес мог обновить статус критичности до конца февраля. Однако из-за форс-мажорных обстоятельств этот срок будет продлен на один месяц.

"Мы обсуждаем возможность продления этого срока на уровне премьер-министра, чтобы предприятия, действительно подпадающие под критерии критичности по объему доходов и уровню заработной платы, имели возможность завершить необходимые процедуры ", - отметила Свириденко.

По ее словам, правительство нашло баланс между поддержкой экономики и мобилизационными потребностями государства. Благодаря этому критически важные предприятия могут бронировать до 50% своего персонала, что позволяет им продолжать работу, платить налоги и одновременно способствовать финансированию сектора безопасности и обороны.

Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что восстановление доступа к государственным реестрам произошло лишь после нескольких недель перерыва, что значительно усложнило процесс бронирования. "В связи с тем, что государственные реестры подверглись масштабной кибератаке и были недоступны более 20 дней, мы решили продлить возможность подачи документов до 31 марта. Почти месяц выпал из-за форс-мажорных обстоятельств, поэтому бизнесу нужно дополнительное время", – пояснил Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ряде случаев украинским военнообязанным могут аннулировать броню от мобилизации, выданную работодателем. Основания для этого определены в пункте 12 Постановления №76 Кабинета Министров.

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