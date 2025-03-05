Владельцы квартир готовятся переписать цены на аренду: сколько будет стоить снять жилье весной

Весной 2025 года рынок аренды активизируется, что повлечет за собой рост цен. Украинцам следует готовиться к удорожанию аренды на 5-10% в зависимости от города, а во Львове и Днепре – к повышению ставок на 8-10% в долларах.

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Об этом профильные эксперты по недвижимости рассказали в комментарии СМИ. По словам президентки АФНУ Елены Гайдамахи, самый большой спрос на аренду жилья наблюдается в западных областных центрах – Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах.

Именно во Львове арендные ставки остаются самыми высокими, поскольку город имеет не только развитую инфраструктуру, но и предлагает широкий выбор рабочих мест. В центральных областях самые высокие цены зафиксированы в Виннице, где растет спрос на качественное жилье.

Киев остается стабильным рынком – здесь нет ажиотажа, однако арендаторы все больше обращают внимание на качество жилья, его энергоэффективность и альтернативное отопление. Эксперты отмечают, что период активного спроса придется на середину апреля и продлится до середины июня.

За это время возможно повышение арендных ставок на 5-10%, в зависимости от региона. Стоимость аренды может возрасти преимущественно для квартир, пользующихся наибольшим спросом:

однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 45-65 кв. м;

жилье с просторными кухнями-гостиными, которые могут служить отдельной зоной;

квартиры на 2-7 этажах (удобные для проживания без лифта).

Где цены могут вырасти наиболее существенно

Руководитель сектора развития продаж одного из профильных порталов Оксана Остапчук прогнозирует, что в Киеве и большинстве центральных городов цены могут колебаться в пределах 500-1000 грн. В западных регионах рост будет значительно ощутимее.

Во Львове и в Днепре цены могут подняться на 8-10% в долларовом эквиваленте, поскольку эти города остаются ключевыми центрами для переселенцев. Винница, Черкассы, Кропивницкий и Житомир попадают также в список городов, где аренда может подорожать на 5-8%.

Что будет с рынком аренды в областях

Согласно исследованию одного из профильных порталов, за последний месяц цены на аренду выросли почти во всех регионах. Весной эта тенденция вероятнее всего продолжится, особенно в Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Тернопольской областях.

Рост стоимости жилья также возможен в Киевской и Львовской областях, которые остаются привлекательными для внутренне перемещенных лиц. В регионах, где спрос существенно превосходит предложение, аренда может возрасти на 5-10%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в трех областях количество квартир, продающихся на вторичном рынке, в полтора раза выросло в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях. При этом больше всего цены выросли в Волынской области (на 7%).

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