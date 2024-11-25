Совладелец "Новой почты" попал в скандал: сравнил налоги с Голодомором

Совладелец "Новой почты" Владимир Поперешнюк в своем посте ко Дню памяти Голодомора сравнил геноцид украинского народа с "чрезмерным налогообложением". В последствии бизнесмен столкнулся с волной критики – его позицию назвали "абсолютным позором", а также напомнили, что высокие налоги являются необходимостью для стран, столкнувшихся с военной агрессией.

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Массовую негативную реакцию вызвал пост Попершнюка, опубликованный в соцсети Facebook. "На языке экономики Голодомор – это ничто иное как чрезмерное налогообложение. И хотя сейчас уровень налогового давления в 40-50% не создает голода, на экономику и благосостояние людей влияет крайне негативно", – написал бизнесмен после того, как рассказал о своих родственниках, не переживших Голодомор.

"Этот день (памяти жертв Голодомора. – Ред.) – еще одно ужасное напоминание о том, что мы должны учить экономику и экономическую историю. Голодомор 30-х годов, как и остальные голодоморы времен социалистического эксперимента, – яркий пример того, как работает налогообложение в максимальном его режиме. Поэтому нужно всегда уменьшать налоговое давление на экономику, если хотим, чтобы она росла и крепла, а у украинцев была богатая и безопасная жизнь", – также написал Поперешнюк.

Это заявление совладельца "Новой почты" вызвало большое количество критики среди пользователей соцсетей, причем не только в Facebook. "Сравнить целенаправленное уничтожение украинской нации в 1932-33 и налоги в 2024 которые, несмотря на войну, отнюдь не самые высокие в мире и нужные для финансирования армии и обороны – это абсолютный позор", – отметила одна из пользовательниц X (экс-Twitter).

Оригинальный пост в Facebook также собрал немало негативных комментариев. В них тоже называли слова бизнесмена "позором", а также "некорректной и отвратительной манипуляцией" на теме Голодомора и смертях украинцев.

Также заявление Поперешнюка раскритиковали представители общественности. К примеру, политтехнолог Тарас Загородний в комментариях к посту совладельца "Новой почты" отметил, что главным условием для благополучия граждан является их безопасность. А повышение налогов во время войны является необходимым шагом именно для финансирования обороны.

"Ваши родственники (как и большинство украинцев) погибли в Голодоморе, потому что их родители не отстояли независимость УНР в 18-20 годах, если вы не в курсе. Потому что не строили армию и действенные государственные институции для защиты граждан. Нет безопасности – нет никакого благополучия. Кто-то думал, что надо подзаработать. А потом своих детей ели. В США налогообложение было и под 80%, потому что понимали, что вопросы жизни и смерти, а не игр "в свободный рынок" и других теорий. В Британии вообще была национализация промышленности и карточная система на продукты до 1954 года, потому что были вопросы жизни и смерти. Как и у нас сейчас. Сейчас в приоритете может находиться частный бизнес, обеспечивающий производство оружия и функционирование обороны. Все остальные вообще должны молчать и платить больше за безопасность", – отметил Загородний.

А исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский усомнился в том, что "Новая почта" при такой позиции руководства может считаться "образцом патриотического бизнеса". "Говорите, "Новая почта" – образец патриотического бизнеса? Может, и так, но ее совладельцу в целом все равно, кто его "грабит" – собственное правительство или оккупанты", – прокомментировал он один из ответов Поперешнюка на критику под основным постом.

Специалистка по коммуникациям, преподавательница Львовской бизнес-школы Ярина Ключковская добавила, что считает "недостойным поступком" привязывать продвижение бизнеса к смертям миллионов людей. А сам пост Поперешнюка она назвала "позорным".

"Трое сознательных ФБ-друзей лайкнули позорный пост Владимира Поперешнюка, в котором он сравнивает Голодомор с налогами. Очень, очень грустно. И потому что человек, построивший один из лучших украинских бизнесов и брендов, действительно не видит разницы между российско-коммунистическим геноцидом украинцев и государственным управлением в демократическом государстве. И потому что эти мысли находят какой-никакой, но отклик в обществе. Что бы там ни было, какие бы ни были взгляды, привязываться к убийству миллионов, чтобы продвигать свой шкурный интерес – это недостойный поступок", – отметила Ключковская.

А экономический эксперт Сергей Фурса напомнил, что налоги в Украине нужно платить как раз для того, чтобы оккупант не организовал очередной геноцид. "Государство невозможно без налогов. Собственное государство. Собственно, не будет налогов – не будет смысла в государстве. Де-факто сбор и перераспределение налогов – это основная функция государства. Когда налоги с тебя собирает империя, которые идут в столицу чужого государства, то вполне естественно избегать этих налогов. Но когда твое собственное государство собирает налоги, чтобы удерживать институты государства, чтобы финансировать социальные программы твоего государства и чтобы финансировать армию, защищающую твое государство, то избегание таких налогов является преступлением", – добавил Фурса.

Как объяснял OBOZ.UA глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, в Украине сохраняется один из самых высоких уровней тенизации экономики. Налоги не платят целые отрасли, даже крупные компании пытаются скрыть свои реальные доходы. Во время полномасштабной войны все уплаченные бизнесом налоги уходят на оборону страны. А каждый, кто скрывает свои доходы, ворует в том числе у армии.

При этом сумма средств, которые госбюджет Украины уже получил от детенизации в 2024 году, сравнима с помощью, предоставленной Канадой за этот год. Следует учитывать, что Канада входит в топ-5 стран по объему поддержки Украины.

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