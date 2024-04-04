По старым ценам больше не купить: по всей Украине изменили стоимость 1-комнатных квартир

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке изменились по всей Украине. При этом переписали их как в сторону удорожания, так и удешевления. Например, с февраля по март 2024 года больше всего стоимость такого жилья выросла в Волынской области – сразу на 19%, до средних 46 616 долларов. Самое большое снижение зафиксировано в Днепропетровской области – на 4%, до средних 42 954 долларов.

В целом рост цен составил от 0,1% до 19%, рассказали OBOZ.UA в крупном профильном маркетплейсе. В частности, помимо Волынской, покупать1-комнатные квартиры стало значительно дороже в:

Черновицкой – на 9,3%;

Ивано-Франковской – 4%;

Черниговской – 4%;

Сумской – 4%.

В Киеве же стоимость 1-комнатных квартир на вторичке увеличилась на 0,1%.

Подешевело же такое жилье в диапазоне 1-4%. Кроме Днепропетровской области цены снизились в:

Черкасской – на 3%;

Ривненской – 3%;

Харьковской – 3%;

Полтавской – 2.2%;

Винницкой – 2%;

Запорожской – 2%;

Николаевской – 1,1%;

Одесской – 1%.

Где цены самые низкие

В целом на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по средним ценам от 20 738 до 93 168 долларов. Дешевле всего, по данным аналитиков, в Херсонской области – в среднем, собственно, 20 738 долларов. Среди лидеров также:

Запорожская – в среднем 22 612 доллара;

Николаевская – 23 164 доллара;

Кировоградская – 27 902 доллара;

Сумская – 28 867 долларов.

Где дороже всего купить 1-комнатную квартиру

Самые высокие цены зафиксированы в Киеве – в среднем 93 168 доллара. А кроме того:

во Львовской области – 69 680 долларов;

Закарпатской – 53 401 доллара.

Винницкой – 51 935 долларов;

Ивано-Франковской – 50 373 доллара.

Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры

В то же время, в 2024-м владельцы относительно больших квартир и домов обязаны заплатить налоги на недвижимость. Размер налога в 2024-м составляет 100,5 грн (платить нужно за каждый квадрат площади, которая превышает 60 кв. м для квартиры и 120 – для дома).

Если у вас есть и квартира, и дом, то общая "норма" составит 180 квадратов. Однако если у вас есть две квартиры, норма все равно будет составлять 60 квадратов (т. е. если есть две квартиры по 50 квадратов, это на 40 квадратов больше нормы).

Считается общая площадь жилья, а не жилая. Есть еще один нюанс. Если квартира разделена между несколькими собственниками (например, членами семьи), то норма для каждого применяется отдельно. К примеру, если площадь квартиры составляет 100 квадратов, но она в равных частях принадлежит супруге и супругу, налог платить не нужно (при норме в 60 квадратов на собственника каждому принадлежит всего по 50 квадратов).

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат, расположенных на трех уровнях. Все – с видом на море и Одесское побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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