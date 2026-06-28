"Снежинка" в билете не гарантирует прохладу: как попасть в поезд с кондиционером и что должен знать каждый пассажир в жару

На следующей неделе (с 29 июня) в Украине прогнозируется сильная жара, поэтому поездки на поездах станут менее комфортными. Пассажиры "Укрзалізниці" (УЗ) могут заранее узнать, доступны ли для их поездки билеты в вагон с кондиционером – при бронировании они будут отмечены синей "снежинкой". Впрочем, даже кондиционер в вагоне не гарантирует комфортной температуры в пути, особенно на участках с медленным движением поезда.

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Об этом напомнили в УЗ. Там призвали пассажиров учитывать погодные условия при планировании поездок и заранее готовиться к путешествиям.

Кондиционер в поезде: как выбрать правильный вагон

Перед покупкой билета пассажирам рекомендуют обращать внимание на отметки в приложении или на сайте перевозчика. Если рядом с номером вагона находится значок с синей снежинкой (❄️) – он оборудован системой кондиционирования. Зачеркнутая "снежинка" означает, что вагон конструктивно не оборудован кондиционером.

На сайте "Укрзалізниці" это выглядит так:

В приложении для покупки билетов на поезд отметка выглядит так:

Этот маркер позволяет заранее оценить уровень комфорта в поездке, особенно в период пиковых температур. Однако он не гарантирует, что пассажирам во время путешествия будет все время прохладно.

Почему кондиционеры могут работать хуже

В "Укрзалізниці" объясняют, что эффективность охлаждения зависит от условий движения поезда. Системы кондиционирования работают лучше всего после набора скорости свыше 40 км/ч. Фактически кондиционеры запускаются примерно через 20 минут после отправления поезда.

Кроме того, при температуре воздуха выше +30°C охлаждение происходит постепенно. Поэтому уровень комфорта в вагоне может снижаться. Менее эффективная работа систем возможна:

на участках с ограничением скорости;

во время длительного движения на низкой скорости;

в горных районах.

Среди таких маршрутов называют направления в Рахов, Солотвино, Чоп и Ужгород. А также международные рейсы, в частности:

Киев – Бухарест (№ 99/100);

Киев – Кишинев (№ 351/352, № 353/354).

Отдельно отмечается, что на микроклимат в вагонах влияют также участки пограничного и таможенного контроля. Там поезда движутся медленнее или вообще останавливаются.

Как подготовиться к поездке в жару

Даже в вагоны с кондиционерами пассажирам рекомендуют брать с собой базовый набор вещей, которые помогут уменьшить дискомфорт в пути:

достаточный запас питьевой воды;

портативный вентилятор или веер;

портативный аккумулятор;

легкий головной убор;

легкий перекус.

Отдельно рекомендуется людям с хроническими заболеваниями или повышенной чувствительностью к жаре заранее проконсультироваться с врачом относительно необходимых лекарств в дороге.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" назвала самые дефицитные рейсы в Украине. Билеты на такие поезда раскупаются за считанные минуты.

Также УЗ изменила расписание одного из важнейших международных поездов – "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев. Теперь он курсирует ежедневно, а также будет отправляться в обратном направлении в другое время.

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