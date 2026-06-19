Расписание важного для украинцев поезда за границу неожиданно изменили: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" (УЗ) изменила расписание одного из важнейших международных поездов – "Бессарабия" сообщением Киев – Кишинев. Теперь поезд будет курсировать ежедневно, а также отправляться в обратном направлении в другое время. Это необходимо для того, чтобы украинцам было удобнее добираться до аэропорта в Молдове и обратно.

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Билеты на поезд стоят от 2663 до 6975 грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. Официально о новом расписании заявила и "Укрзалізниця".

"Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы", – отметил министр.

В УЗ напомнили, что в Кишиневе есть международный аэропорт, обеспечивающий авиасообщение со странами Европы. "Поэтому при отсутствии билетов в аэропорты Польши или Австрии стоит рассмотреть вариант вылета из Молдовы, куда добраться значительно проще", – советуют железнодорожники.

Новое расписание поезда "Бессарабия"

Изменения с 28 июня

Поезд Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения. В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс также отправится новый детский вагон, оборудованный для путешествий семей с детьми.

Изменения с 29 июня

Отправление из Кишинева будет происходить в 19:52 вместо 17:42. Ожидается, что это улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

Из Киева поезд будет отправляться по обычному расписанию, в 16:40. Прибытие в Кишинев – на следующий день в 10:04. Общее время в пути – 17 часов 24 минуты.

Поезд Киев – Кишинев: цены на билеты

По состоянию на 19 июня в продаже были билеты на рейс "Бессарабии", который отправляется по обновленному расписанию 29 июня. Цены на билеты из Киева в столицу Молдовы зависят от типа места и составляют:

плацкарт – 2663 грн;

купе – 3739 грн;

детское купе – 3739 грн;

люкс – 6975 грн.

Как купить билеты

Продажа билетов на дополнительные поезда в указанные даты уже открыта, уверяют в УЗ. Помимо касс вокзалов, пассажиры могут приобрести билеты через официальные цифровые каналы:

в мобильном приложении "Укрзализныци";

на специальном сайте УЗ по бронированию билетов;

через официальные чат-боты в мессенджерах.

Обратите внимание: продажа билетов на международные направления начнется через 20-30 дней. Продажа билетов начинается в 08:00 утра. Для покупки онлайн требуется верификация через приложение Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение летнего сезона 2026 года "Укрзалізниця" ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, на отдельных рейсах дефицит мест может быть особенно критическим – на одно место по 6-7 желающих.

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