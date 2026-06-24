Билеты на поезда исчезают за считанные минуты: "Укрзалізниця" назвала самые дефицитные рейсы

В разгар летнего пикового сезона спрос на билеты "Укрзалізниці" (УЗ) на ряде популярных направлений в несколько раз превышает количество доступных мест. Сложнее всего сейчас приобрести билеты на поезда между Киевом и Одессой, где дефицит достиг рекордного уровня.

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Об этом свидетельствуют данные "Укрзалізниці" за период с 8 по 21 июня. За две недели компания в общей сложности перевезла более 1 млн пассажиров.

Наибольший дефицит билетов зафиксирован на маршруте Киев – Одесса. По данным УЗ, на 29,2 тыс. доступных мест пришлось более 131,8 тыс. поисковых запросов. То есть спрос превысил предложение в 4,5 раза.

На втором месте оказалось направление Киев – Львов. Здесь пассажиры искали билеты более 187 тыс. раз, тогда как в продаже было лишь 61,3 тыс. мест. Спрос превысил предложение примерно в три раза.

Самым популярным международным поездом за отчетный период стал рейс №705/706 Киев – Перемышль, который за две недели перевез 26,8 тыс. пассажиров. Также острый дефицит наблюдается на маршрутах:

Киев – Харьков – спрос превышает предложение в 2 раза;

Киев – Днепр – спрос превышает предложение в 2 раза;

Киев – Винница – спрос выше в 2 раза.

В "Укрзалізниці" объясняют, что из-за нехватки мест вынуждены перебрасывать вагоны с менее загруженных направлений и назначать дополнительные рейсы. В частности, это касается направления Киев – Львов, которое остается одним из самых популярных в стране.

Отдельно в компании обратили внимание на значительный рост количества организованных детских перевозок. За две недели по железной дороге путешествовали более 43,5 тыс. детей в составе групп, среди которых юные спортсмены и дети военнослужащих.

Как "охотиться" за дефицитными билетами УЗ

В "Укрзалізниці" неоднократно советовали пользоваться функцией мониторинга билетов в официальном приложении. Она позволяет отслеживать как конкретный поезд, так и целое направление. Если места появляются в продаже, пассажир получает push-уведомление.

Для самых дефицитных рейсов можно настроить автовыкуп. В таком случае система автоматически купит билет сразу после его появления. Для этого нужно:

авторизоваться через Дія.Підпи";

указать данные пассажира;

заранее оплатить заказ (если билет так и не появится, средства возвращаются автоматически).

Также стоит помнить, что продажа билетов на большинство внутренних рейсов открывается примерно за 20 суток до вылета, обычно в 08:00. Именно в первые минуты после начала продаж на популярных маршрутах раскупается значительная часть мест.

Проблемы с билетами будут все лето

В течение всего летнего сезона 2026 года "Укрзалізниця" ожидает значительных проблем с билетами на пассажирские поезда. В частности, на отдельных рейсах дефицит мест может быть особенно критическим – на 1 место приходится по 6-7 желающих.

"Летний сезон 2026 года для общества будет ещё более сложным, чем предыдущий, ведь спрос растёт, а количество вагонов – наоборот. За время полномасштабного вторжения 46 пассажирских вагонов "Укрзализныци" были уничтожены врагом", – отмечали в компании.

К тому же проблемы с вагонами не ограничиваются их уничтожением. Так:

еще 200 единиц и поезд "Интерсити+" находятся в очереди на ремонт – из-за обстрелов и столкновений с другим транспортом.

около 1,1 тыс. единиц ожидают осмотра и вывода из эксплуатации – из-за возраста и непригодного состояния.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" изменила расписание одного из важнейших международных поездов – "Бессарабия" по маршруту Киев – Кишинев. Теперь он будет курсировать ежедневно, а также отправляться в обратном направлении в другое время.

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