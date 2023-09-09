СМИ получили тайные документы правительства РФ: в Кремле готовятся к крупным газовым потерям

Цена на российский трубопроводный газ для Китая будет снижаться в ближайшие несколько лет. Стоимость будет намного ниже, чем Москва продавала в Европу.

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Об этом говорится в документе российского правительства, с которым ознакомилось агентство Reuters. Согласно прогнозу социально-экономического развития России до 2026 года, экспорт нефти из России также сократится в следующем году, в то время как цена на российскую нефть вырастет в 2024 году.

Цена на российский трубопроводный газ не была обнародована ни правительством, ни энергетическим гигантом "Газпром" (GAZP. MM) с начала поставок в 2019 году, в то время как аналитики давно подозревали, что она была намного ниже, чем та, по которой Россия продает в Европу.

Согласно документу, ожидается, что цена на российский трубопроводный газ для Турции и Европы, где наблюдается резкое снижение импорта товаров из России из-за действий Москвы на Украине, снизится в этом году до 501,6 доллара за 1 кубометров.

Документ показал, что экспортная цена российской нефти ожидается на уровне 71,3 доллара за баррель по сравнению с 79,6 доллара в 2022 году и 63,4 доллара, ожидаемым в этом году, что выше ценового предела в 60 долларов, введенного Западом.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Россия ошиблась в своих оценках ситуации на газовом рынке. Цена оказалось в разы ниже, чем прогнозировали в РФ.

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