Сменить профессию в этом году планируют более половины украинцев: к чему вынуждены адаптироваться работодатели

В 2025 году половина украинцев планирует изменить работу, что свидетельствует о растущей активности на рынке труда и смене приоритетов работников. Работодатели вынуждены адаптироваться к новым реалиям, предлагая гибкие условия, обучение и лучший баланс между работой и жизнью.

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Об этом пишет " Минфин ". Кадровый голод стал главной проблемой многих украинских работодателей. По итогам 2024 года 60% компаний столкнулись с нехваткой персонала и ситуация только обостряется. Ключевыми причинами являются:

миграция рабочей силы за границу , обусловленная поиском стабильных условий труда и жизни;

, обусловленная поиском стабильных условий труда и жизни; мобилизационные процессы , значительно сократившие количество работников, особенно в категории мужчин;

, значительно сократившие количество работников, особенно в категории мужчин; преимущество неофициальной занятости, позволяющей избежать риска мобилизации или получить большую зарплату без налогообложения.

Несмотря на значительное количество вакансий, многие украинцы не могут найти работу, отвечающую их ожиданиям. Основные проблемы включают в себя:

завышенные требования работодателей – искателям часто не хватает квалификации, опыта или знания иностранных языков;

недоверие к условиям труда , поскольку некоторые компании указывают на нереалистичные зарплаты или требования;

, поскольку некоторые компании указывают на нереалистичные зарплаты или требования; дискриминация по возрасту и другим факторам, хотя эта тенденция постепенно уменьшается.

Исследования показывают, что на популярные вакансии, например менеджеров чата, количество кандидатов в 20-30 раз превышает спрос. В то же время, на менее конкурентные должности, такие как специалисты строительной или оборонной отрасли, нередко не хватает квалифицированных претендентов. Рынок труда постепенно адаптируется к современным вызовам, предлагая новые форматы работы. Вот несколько ключевых трендов:

гибкий график и дистанционная работа – популярность такого формата продолжает расти, особенно среди молодого поколения;

инвестиции в обучение и развитие – более 30% работодателей увеличивают бюджеты на профессиональное обучение, пытаясь решить проблему нехватки квалификации;

– более 30% работодателей увеличивают бюджеты на профессиональное обучение, пытаясь решить проблему нехватки квалификации; улучшение корпоративной культуры – работодатели сосредотачиваются на создании благоприятных условий для работников, включая бонусы, медицинское страхование и программы поддержки психологического здоровья.

Год обещает быть активным на рынке труда Украины. Предприятия планируют нанимать больше сотрудников, но сталкиваются с необходимостью адаптировать свои стратегии к изменениям в приоритетах работников. В частности люди все больше ценят баланс между работой и личной жизнью, а не только финансовые показатели.

Украинцы также будут активнее менять профессию. Государственные и частные инициативы будут предлагать курсы по переквалификации, чтобы удовлетворить потребность в кадрах в области восстановления страны, обороны и медицины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине количество вакансий в декабре 2024 года уменьшилось на 19%, однако спрос на работников в сфере "Охрана, безопасность" вырос благодаря вакансиям от Сил обороны. Больше всего ищут специалистов в таких отраслях: транспорт, телекоммуникации, медицина, производство и продажи.

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