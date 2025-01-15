Количество вакансий на украинском рынке труда уменьшилось: кого ищут работодатели

В Украине количество вакансий в декабре 2024 года уменьшилось на 19%, однако спрос на работников в сфере "Охрана, безопасность" вырос благодаря вакансиям от Сил обороны. Больше всего ищут специалистов в таких отраслях: транспорт, телекоммуникации, медицина, производство и продажи.

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Об этом OBOZ.UA рассказали на большом кадровом портале. В декабре 2024 года рынок труда в Украине ощутимо замедлился из-за сезонных факторов. Традиционно предновогодний период уменьшает активность найма, поскольку компании притормаживают с поиском новых сотрудников к началу нового года.

Согласно статистике, количество вакансий снизилось почти на 19% по сравнению с ноябрем, а количество кандидатов – на 6%. Несмотря на общее снижение, были и исключения: в сфере "Охрана, безопасность", где активно размещают вакансии Сил обороны Украины, количество предложений даже немного возросло.

В декабре работодатели разместили 88 864 вакансии, что на 19% меньше, чем в ноябре. Особого внимания заслуживают вакансии, в которых компании предпочитают ветеранов войны. В декабре таких предложений стало больше на 9%, и их общее количество составило 3 194. Это свидетельствует о росте спроса на сотрудников с военным опытом.

Количество активных соискателей работы также уменьшилось, но только на 6%. Благодаря этому показатель конкуренции остался на уровне ноября, что означает, что те работодатели, которые продолжают искать работников, не почувствовали значительного спада активности среди кандидатов. Важно отметить, что 41% всех отзывов на вакансии послали женщины, а 59% – мужчины, что свидетельствует о высокой заинтересованности в трудоустройстве с обеих сторон.

Единственной категорией, где наблюдался прирост предложений, стали вакансии от Сил обороны Украины. В декабре их количество возросло до 7 626 предложений, что на несколько процентов больше, чем в ноябре. В основном вакансии были размещены в таких категориях, как:

охрана; безопасность;

транспорт, автобизнес;

телекоммуникации и связи;

медицина, фармацевтика;

рабочие специальности; производство.

Интересно, что несмотря на уменьшение количества подразделений, имеющих хотя бы одну открытую вакансию ( 774 подразделения, что на 2% меньше, чем в ноябре ), общее количество предложений возросло, а активность кандидатов увеличилась на 5%. Наибольший интерес к вакансиям Сил обороны наблюдается в следующих категориях:

продажи, закупка;

маркетинг, реклама, PR;

юриспруденция

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в декабре-2024 украинские работодатели повысили уровень зарплат, предлагаемых претендентам на работу. В общей сложности он вырос на 5% – до средних 24 000 грн. В значительной степени это связано с вакансиями от Сил обороны, а больше выросли предлагаемые зарплаты в сфере недвижимости – на 14%, до средних 50 000 грн.

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